Revisan opciones de Seguridad y Transporte para la final León-Tigres

La distribución tanto del cuerpo de Tránsito como de los elementos de seguridad, dependerá en parte de los posibles resultados del partido este domingo

Jessica de la Cruz

León.- El director de Movilidad de León, Luis Enrique Moreno Cortés, señaló que dependiendo de los resultados que se tengan con el cuerpo de Seguridad, sabrán si la ruta de transporte público se ampliará hasta las 23:00 o 23:30 horas. Además de que se analiza el cierre de bulevares como López Mateos, desde el bulevar Pradera hasta Malecón del Río, mientras que la vialidad que sí permanecería cerrada es la Calzada de Los Héroes.

“Se tiene que proteger una zona para que Policía y Tránsito estén pendientes del comportamiento de la gente al término del partido. Vamos a programar una alternativa A, alternativa B y Alternativa C, en caso de que no tengamos la parte de Poliforum cerrado o si cierran desde Pradera, hasta Malecón del Río y Calzada, no sabemos la magnitud del festejo”, comentó Moreno Cortés.

Por su parte, el director de Protección Civil, Francisco Nicolás Escobar Tobar, informó que parte del operativo con el que ellos contarán para apoyar en el partido León contra Tigres, contará con 26 elementos para el interior del estadio y aún está por verse cuántos elementos habrá en las calles, ya que se tiene pensado un protocolo de seguridad dependiendo de los resultados que se den el próximo domingo.

Ya que de ganar los locales, se podrá canalizar con mejores resultados, pero si pierden se empleará otro operativo, por la reacción que pueda tener la sociedad.

