Luz Zárate

Celaya.- Los policías que se manifestaron hace tres semanas y que exigieron que se les cambiaran los horarios de trabajo, siguen siendo evaluados en su labor cotidiana.

“El compromiso fue que se observará su trabajo y sus resultados durante tres meses, y mientras tanto sus horarios quedaron de 24 horas de trabajo por 48 de descanso”, señaló el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental.

Cabe recordar que el día de la manifestación (16 de agosto), los propios policías manifestantes señalaron que uno de los compromisos pactados con el Simental y el director de Policía, Luis Enrique Chavolla, era no dormirse en su jornada laboral.

“Los elementos que hicieron el paro son de puntos fijos, en su momento se hizo un compromiso y su evaluación de si han cumplido o no han cumplido lo lleva la Dirección de Policía. Si se han detectado elementos que no estén cumpliendo, o se agarren dormidos o no están laborando, eso lo evalúa el director”, señaló Simental.

