Revisan condiciones del transporte público para aumento de tarifa

El integrante de la Comisión Mixta Tarifaria, Víctor Rueda, señaló que observarán y escucharán a concesionarios, choferes y usuarios para determinar el incremento

Eugenia Rojas

Salamanca.- “Serán convocados la ciudadanía y sectores involucrados para determinar el aumento a la tarifa del transporte urbano y suburbano”, indicó el regidor Víctor Hugo Rueda Olmos, integrante de la Comisión Mixta Tarifaria del Municipio de Salamanca 2019, y destacó que será una revisión real a las condiciones actuales de servicio, horario y estado de las unidades, para que éstas proporcionen un servicio de calidad a los usuarios.

El edil dijo que el tema de seguridad para concesionarios, choferes y usuarios depende de las gestiones, la priorización de los recursos y proyectos de seguridad que se apliquen en el municipio: “mucho va a depender de los alcances de la toma de decisiones que se apliquen a la seguridad del municipio”.

Refirió que el incremento a la tarifa de transporte urbano y suburbano, debe ser analizado con la integración de los sectores y ciudadanía involucrados

El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Movilidad y Protección Civil mencionó que la Comisión Mixta valorará los alcances del incremento a la tarifa de transporte urbano y suburbano, por lo que se revisarán todas las cuestiones técnicas.

“Sobre todo, se escuchará a la ciudadanía a efecto de tomar en consideración todas las voces que tienen importancia en la toma de decisiones y con ello lograr lo que mejor convenga a la ciudadanía”, afirmó.

Seguridad, también en revisión

En relación a que las diferentes rutas no cumplen los horarios establecidos por la inseguridad y que genera un gasto extra a los usuarios para trasladarse a sus lugares de residencia, además de que es un golpe al bolsillo, indicó: “habrá que revisar de manera técnica, establecer diagnósticos que nos permitan visualizar las condiciones reales de lo que se tiene en el tema del transporte y la seguridad”.

Cuestionado en relación al mal estado del transporte público, con unidades sucias, asientos rotos o sueltos de la base, botones de parada que no funcionan, ventanillas que no abren o no tienen ventilación, entre otros problemas, insistió en que ya una vez que se tenga el diagnóstico, tomarán decisiones.

“Hay que escuchar a los transportistas y a la ciudadanía, para, en ese contexto, determinar”, afirmó.

Refirió que el aumento de la tarifa del transporte urbano y suburbano debe ser moderado y que no impacte de manera drástica el bolsillo de la ciudadanía.

“Tenemos que ser sensibles a sus necesidades, considerar las mejoras pertinentes para el transporte y tomar la mejor decisión”, finalizó.

nd