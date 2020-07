Revisan a incineradoras debido a la contingencia

Fernando Velázquez

León.- La mayoría de los familiares de personas que murieron a causa de la Covid-19 han optado por incinerarlos, informó el director de Protección contra Riesgos Sanitarios en el estado, Luis Carlos Zúñiga Durán, quien además indicó que se mantiene un monitoreo constante sobre los crematorios.

Informó que en el estado hay 32 establecimientos de incineración, nueve están en León.

Explicó que estos son regulados no solo desde el ámbito sanitario, sino también en materia ambiental a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SMAOT) y de la Procuraduría del Ambiente y Ordenamiento Territorial (PAOT).

Además, detalló que al menos el 70% de las 915 personas que han fallecido a causa del nuevo coronavirus, han sido cremadas.

“Recordemos que en estos casos no es posible la velación, no es posible que los familiares se despidan de una manera directa, no es posible ningún otro tipo de evento o acto religioso para poder despedirse como estábamos acostumbrados de nuestros seres queridos”, dijo.

No vulnera ley

La difusión de las colonias con concentran el mayor número de casos de Covid-19 no vulnera la Ley de Protección de Datos Personales, aseguró la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), Ángeles Ducoing Valdepeña.

Lo anterior, luego de que la Dirección de Salud de León revelara las colonias con mayor incidencia del coronavirus, lo cual generó que el secretario de Salud del estado, Daniel Díaz, hiciera un llamado a no hacer pública esa información para evitar estigmatizar a los habitantes de esas zonas.

Al respecto, Ángeles Ducoing precisó que los datos personales son solo aquellos que hacen identificable a un individuo, por lo que solo mencionar el nombre de la colonia, no hace identificable a los pacientes con Covid-19.