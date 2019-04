Revisa SAPAL supuestas anomalías

Desde errores de captura a un total desconocimiento de los mecanismos a la hora del cobro son algunas de las irregularidades que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León tendrá que revisar

Staff**

León.- Falta de transparencia y errores administrativos le costaron al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) la pérdida de millones de pesos.

Luego de que correo dio a conocer las ‘anomalías’ que se registraron durante nueve años al interior del organismo en donde están involucradas en su mayoría escuelas privadas, empresas, políticos y ex funcionarios.

El director de la paramunicipal Enrique de Haro, no supo rendir cuentas en torno a los casi 18 millones de pesos que no pagó la empresa Viveica, pues aún no tienen definido cuáles fueron los mecanismos, para otorgarle dicho descuento.

“En este caso en particular se hizo una documentación de ciertos volúmenes, se hizo un ajuste, pero se volvió a documentar. Esa información la tenemos pero se está documentando y en su momento vamos a informar”, expuso Julio Becerra Moreno, gerente comercial.

En el caso del propietario Marcelino Martínez, Enrique de Haro argumentó que fue un error de captura y se tuvo que cancelar, debido a que su pago era de 124 pesos mensuales y no de más de tres millones de pesos; sin embargo este tipo de acciones aseguraron que no es la primer vez que se suscita al interior del organismo.

“Este lo tenemos como un error de captura, si revisamos bien los consumos él traía 124 pesos mensuales. Entonces sería ilógico que de un mes a otro tenga tres millones 519 mil pesos de adeudo. Entonces ahí una vez que sale la lectura o la factura pues ya queda registrada, entonces qué se procede en este tipo de situaciones, se analizan y se cancelan”, comentó el director del organismo regulador.