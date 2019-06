Revisa Ayuntamiento viabilidad de instalación de rejas en colonias

La alcaldesa Hernández explicó que aunque no en todas las colonias será posible colocar cercas, reconoce que es una medida que aumenta la tranquilidad de los colonos

Cuca Domínguez

Salamanca.- El municipio revisa, a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, las solicitudes de aquellas colonias que se puedan enrejar como medida preventiva contra la inseguridad, admitió la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, aunque que no en todas se podrá como es el caso de las avenidas principales.

“Esta petición la han hecho muchas personas, no sólo del sur, sino también del norte, oriente y oeste por el tema de la seguridad, nosotros estamos revisando con Ordenamiento Territorial la posibilidad de que en algunas colonias se puedan cercar para tener mayor seguridad, pero se requiere revisar que no se vayan a violentar los derechos de otras personas y que haya el acuerdo de la ciudadanía; estoy segura que habrá un acuerdo porque el bien superior es la seguridad y que las personas se sientan en tranquilidad y que puedan tener espacios en las calles donde puedan caminar de manera tranquila”, dijo.

Aunque precisó que habrá algunas zonas que no serán óptimas para aplicar en enrejado, como es el caso de las avenidas principales, que son de paso para ambulancias, para la seguridad misma en esa situación no será posible, pero hay colonias en las que se pueden cercar, ya tenemos varias solicitudes, lo estamos revisando, pero si la ley lo permite y los colonos están de acuerdo, no le veo problema”.

Precisó que hay calles como en la colonia Las Reynas donde ya colocaron algunas rejas; la verdad es que con esta medida las personas se sienten más seguras y tenemos que entrarle a las medidas de prevención, tanto con las cámaras de video vigilancia, los grupos de Whatssap de vecinos y a nosotros como administración nos ayudan mucho”, concluyó.

Y, es que hay colonias como La Aztlán, al norte de la cabecera municipal que han solicitado el permiso correspondiente para colocar una caseta de vigilancia para el acceso y salida de la colonia, de acuerdo a Humberto Farfán Pedroza, director de Ordenamiento Territorial, medida preventiva para el tema de seguridad que se está revisando.

JG