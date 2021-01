Silvia Sandoval

Irapuato.- En accidentada rueda de prensa, diputados locales y federales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dieron el respaldo como aspirante a la alcaldía de Irapuato a José Aguirre Gallardo.

A medio evento, un grupo de al menos 15 ‘obradoristas’, quienes se dijeron son miembros activos del partido Morena, lanzaron consignas desconociendo a José Aguirre como parte del partido en el poder.

Los manifestantes gritaron “¡Él no es de Morena!”, “¡No queremos a José Aguirre. No sabemos quién es porque es gente que no ha trabajado en Irapuato por Morena!”, mientras se llevaba a cabo el evento.

Se presume que los ‘reventadores’, son los mismos que increparon al dirigente nacional Mario Delgado a quien mantuvieron unas horas incomunicado.

En el evento realizado por la Mesa de Coordinación Política de Morena en Irapuato, la pretensión fue presentar como precandidato a José ‘Pepe’ Aguirre Gallardo, quien manifestó sus aspiraciones a ser el abanderado de este partido para la alcaldía de Irapuato.

En el lugar estuvieron presentes, consejeros nacionales de Morena, representantes del partido en Guanajuato, diputados federales, locales y regidores además de simpatizantes y miembros del partido en Irapuato.

En un ambiente hostil, una vez iniciada la rueda de prensa, los simpatizantes ya envalentonados luego de que el consejero nacional, Ricardo García Oseguera, y el diputado Emanuel Reyes Carmona, anunciaran su respaldo para José Aguirre, comenzaron los gritos y sacando cartulinas de no aceptarlo como precandidato, y se inició una trifulca.

Con los ánimos calientes, el diputado Emanuel Reyes, dialogó con los inconformes, quienes le reclamaban el origen partidista de Aguirre “existe gente que ha trabajado por Morena, él no es morenista, es un chapulín”, espetaron.

Luego del altercado, José Aguirre Gallardo no pudo realizar su pronunciamiento y reventaron la rueda de prensa, y los quejosos desalojaron el lugar y no sin antes insistir en que no se le toma en cuenta a las bases para las precandidaturas en el municipio.