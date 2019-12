Revelan video sobre la muerte de un migrante de 16 años custodiado por EE.UU.

El joven estaba enfermo por lo que lo pusieron en una pequeña celda en una estación de la Patrulla Fronteriza donde al parecer se ignoraron sus síntomas y sufrimiento hasta su fallecimiento

Redacción

Texas.- En un centro de detención de migrantes federal en McAllen, Texas, Carlos Gregorio Hernández Vasquez de solo 16 años murió.

El joven guatemalteco estaba enfermo, la enfermera del centro lo había diagnosticado con gripe y fiebre de 39 grados.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza optaron por moverlo a una pequeña celda en una estación en las cercanías de Weslaco, junto a otro menor enfermo, la tarde del 19 de mayo.

Con esta medida aseguraban que los menores no contagiaran a otros migrantes detenidos, de acuerdo a las autoridades migratorias norteamericanas.

Pero la enfermera del lugar había señalado que Hernández Vásquez debía ser evaluado nuevamente dos horas más tarde de la primera revisión. Sin embargo, eso nunca pasó.

ProPublica asegura que el joven falleció mientras se encontraba en manos de la Patrulla Fronteriza en una celda de concreto sin la atención médica adecuada, el 20 de mayo, el día siguiente de haber sido trasladado a ese lugar.

Por medio de un comunicado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), calificó la muerte del joven como una “pérdida trágica”. En este también aseguraron que no se conocían las causas de muerte y señalaron que un agente lo había encontrado inconsciente en el suelo de su celda.

“Los hombres y mujeres de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos están tristes por la trágica pérdida de este joven y nuestras condolencias están con su familia. CBP está comprometido con la salud, la seguridad y el trato humano de quienes están bajo nuestra custodia”, dijo el Comisionado interino John Sanders.

Sin embargo, ProPublica obtuvo un video de las últimas horas del joven de 16 años, en donde se muestra que los agentes de la Patrulla Fronteriza y los trabajadores de la salud en el centro de detención de Weslaco omitieron señales cada vez más evidentes de que su condición era peligrosa.

En las imágenes se observa a Carlos retorciéndose de dolor durante por lo menos 25 minutos en su celda. También muestra cómo se tambalea hacia el baño y se desploma en el piso, donde permaneció sin moverse durante las siguientes cuatro horas y media.

El video demuestra que la única manera de que los signos no fueran evidentes para el personal era si este no se encontraba mirando. Su agonía era evidente, incluso en el video a blanco y negro granulado.

Esto dejó en claro que el agente encargado de monitorearlo no realizó las verificaciones adecuadas si es que siquiera lo hizo.

El forense que realizó una autopsia a Carlos dijo que le dijeron que el agente de vez en cuando miraba la celda a través de la ventana.

Sin embargo, de acuerdo con las imágenes, es el otro menor que también estaba en esa celda quien encuentra el cuerpo de Carlos.

ProPublica señaló que Carlos fue el sexto niño migrante en morir luego de ser detenido mientras ingresaba a los Estados Unidos en menos de un año. Algunos murieron por enfermedades preexistentes, pero al menos otros dos murieron por la gripe diagnosticada mientras estaban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

Video obtained by ProPublica shows the Border Patrol held a sick teen in a cell without proper medical attention and did not discover his body until his cellmate alerted guards. The video doesn’t match the Border Patrol’s account of his death. pic.twitter.com/DJMNIRxB3y

— ProPublica (@propublica) December 5, 2019