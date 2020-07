Revelan que lémur, hámster y ballena están a un paso de la extinción

Agencias

Washington.- Un miembro de la comisión anti coronavirus de la Casa Blanca indicó ayer que a pese al aumento de casos en el país, la situación “no está fuera de control”.

Brett Giroir agregó que se requerirá de “mucho esfuerzo y todos tendrán que poner de su parte” para combatir la pandemia

Y el secretario general del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo: “necesitamos que la gente use mascarillas en público. Es absolutamente esencial”.

“Si no tenemos eso, no tendremos control sobre el virus” y no hay desventajas de usar una mascarilla, agregó.

Cuando le preguntaron si los estados que tienen un aumento de casos deberían considerar cuarentenas más estrictas, respondió: “Todo debe estar sobre la mesa”.

Señaló que es posible que la situación “empeore en el otoño” y considera que entonces “necesitaremos decenas de millones de pruebas más al mes”. Indicó que hay datos de que las personas pueden tener tanto influenza como Covid-19 al mismo tiempo y “eso realmente no es bueno”.

Ayer, el gobierno de Donald Trump volvió a presionar por la reapertura de escuelas en el otoño boreal, en un momento en que el repunte de las infecciones genera múltiples advertencias de que un regreso prematuro a clases podría empeorar la situación.

En dos entrevistas televisivas, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, insistió en la necesidad de reabrir las escuelas.

En el mundo ya se contabilizan 566,075 muertos y casi 12.8 millones de contagios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó ayer un aumento récord en los casos al nivel mundial este domingo, tras registrarse un total de 230 mil 370 en las últimas 24 horas.

En Estados Unidos, el país más afectado del mundo y donde Florida tiene ahora el récord de contagios (15 mil en 24 horas), las autoridades no descartan volver a confinar las zonas más afectadas.

Con el desconfinamiento están apareciendo nuevos focos de contagio en Europa, el continente con más decesos, unos 202 mil sobre 2.8 millones de contagiados.

En Texas, un estadounidense de unos 30 años murió tras contagiarse en una ‘fiesta covid’, organizada por una persona infectada.

El coronavirus avanza implacable también en América Latina y el Caribe, la región donde la enfermedad progresa más rápidamente, con un balance de 143 mil muertos y 3.3 millones de casos.

Quizá te interesaría leer:

G.R