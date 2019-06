Revelan nombres de alcaldes y exacaldes investigados por presunta corrupción

Los funcionarios son indagados por irregularidades tras las auditorías practicadas por el ASEG

Lulú Vázquez/Karla Silva

Guanajuato/Silao.- El fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre confirmó que existen diferentes carpetas de investigación abiertas en contra de los alcaldes de Villagrán, Juan Lara Mendoza, así como el alcalde de San José Iturbide, Genaro Martín Zúñiga y el ex alcalde de Cortázar, Hugo Estefania Monroy por presuntas irregularidades derivas de las denuncias presentadas tras las auditorías practicadas por la Auditoria Superior del Estado (ASEG), al mismo tiempo se suma el exalcalde de Silao Juan Antonio Morales Maciel.

Señaló que es la Fiscalía Anticorrupción la que está llevando a cabo las diligencias pertinentes para la integración de las carpetas, algunas derivadas de los expedientes de la ASEG y otras han sido abiertas derivado de diversos hechos que se han tenido conocimiento, aunque no especificó cuáles.

Esto luego de que el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo diera a conocer que existen investigaciones en contra de funcionarios y ex funcionarios públicos, a una semana de que fue detenida la ex alcaldesa de León Bárbara Botello.

Zamarripa Aguirre, informó que de estas carpetas, ya han sido citados a declarar el presidente municipal de Villagrán y de San José Iturbide y “algunos otros que estamos ahora integrando”.

Ayer el mandatario reveló que el alcalde de Villagrán se encuentra bajo investigación pero por la Federación a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. No obstante Zamarripa confirmó que Juan Lara también es investigado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado.

“A penas en esta semana y la semana pasada se aprobaron algunas de las denuncias que se van a presentar a la Fiscalía y una vez que nosotros las tengamos en nuestras manos veremos los hechos y por supuesto el poder llevar a cabo la integración de las carpetas y si es dable la judicialización”.

En Silao ex alcalde es investigado por incumplimiento de contratos

El presidente de Silao, José Antonio Trejo Valdepeña, mencionó que existe un proceso contra la administración de Juan Antonio Morales Maciel, ante el incumplimiento de un contrato en materia de Desarrollo Social por 40 millones de pesos.

De los 881 contratos se verificó la entrega de solamente 397, por lo que al recibir la administración se dio parte a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que en ese año era encabezada por el hoy gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Además, el mandatario dijo que no se trata de temas políticos: “Lo quiero decir de manera muy puntual: esto no tiene nada que ver con alguna cuestión en particular; es el ejercicio de los recursos, nosotros tenemos una obligación, como autoridad, de asegurar que un escenario de transparencia y de rendición de cuentas los recursos se ejerzan de manera adecuada, Hay una situación a revisar”.

