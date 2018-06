Revelan favoritismo en apoyos al campo

Advierten integrantes del CAP que si no son escuchados tomarán la sede de la delegación

Daniel Moreno

Celaya.- Representantes del Consejo Agrario Permanente (CAP), organismo que reúne a varias organizaciones campesinas de Guanajuato, aseguraron que el dinero del gobierno federal para programas y apoyos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) está detenido.

No obstante, los recursos sí han fluido a otras organizaciones, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), que siempre se le ha relacionado con el PRI, según expusieron líderes del agro como Jesús Ramírez Solís, Erasto Patiño Soto, Francisco Escobar Osornio, Valentín Sánchez Guerreo y Rubén Vázquez de la Rosa.

Los dirigentes campesinos apuntaron que ellos han ingresado solicitudes ante el gobierno federal para gestionar apoyos y proyectos por unos 50 millones de pesos para sus representados en todo el estado, para este 2018, pero que posiblemente, entre todos esos programas federales, no suman más de 1 millón de pesos lo que han recibido.

Erasto Patiño comentó que, en cambio, a la CNC se le ha dado ese dinero según el programa, pero no sólo a los campesinos, sino a muchas personas que tienen 10 o 15 años que ya fallecieron, mediante el llamado PIMAF, además de que por este retraso los productores de maíz han perdido 4 mil 500 pesos por hectárea por no pagarse lo correspondiente al llamado Ingreso Objetivo, que es fijar un precio mínimo y asegurar la venta desde el gobierno, aun si el mercado paga más barato el grano.

Piden trato parejo

Por su lado, Rubén Vázquez aseveró que la queja no es porque a la CNC le dan y a ellos no, sino porque los apoyos se repartan por igual a los productores, estén o no dentro de una organización, pues lamentablemente ni siquiera llegan a los beneficiarios, pues las autoridades federales entran en contubernio con los proveedores y se comprueban los apoyos con documentos, pero físicamente no existen. ¿O qué decir del apoyo para comprar diésel o energía eléctrica a bajo precio? Simplemente es inoperante, mencionó.

Por ello, los líderes campesinos aseguraron que este martes tendrán una nueva reunión con personal de Sagarpa en Guanajuato, pero de no llegar a acuerdos tomarán las instalaciones a partir del miércoles de manera indefinida.

*EZM