Revelan carta póstuma de madre que se ahorcó y mató a sus hijos

Según el escrito la mujer tomó la decisión de quitarse la vida luego de que descubriera que su esposo tuviera una amante y que la dejaría

México.- Por despecho y para que no le quitaran a sus hijos, fueron los motivos que dejó claros la mujer que se quitó la vida este fin de semana.

“Son las 18:00 horas y hemos empezado a alistar todo para nuestro suicidio”, señaló Mari a su esposo en las primeras líneas de una carta postuma, quien tenía una amante y que presuntamente querían quitarle a sus hijos.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Francisco Chimalpa, del municipio de Naucalpan, Estado de México.

“Te amo, Lázaro. Espero seas feliz y pues no iba a dejar que me separaras de mis hijos […] Por qué, Lázaro, por qué pudo más un culo que el amor de mis maravillosos hijos. Ahora más que nunca me quiero matar. Nadie más lastimará a mis hijos”, se lee en las hojas de libreta que dio a conocer el usuario de Twitter @ElMister137.

En la carta, Mari expone a Lázaro como un hombre que no se valora ni apreció el amor que ella y sus hijos le ofrecían.

“Te amamos y esta maravillosa pequeña familia siempre te amó. No lo supiste valorar porque no te gusta que te amen. Ellos y yo dimos lo mejor, porque somos maravillosos. No puedo creer que hayas cambiado esta súper familia por alguien que vale, que no se valora, pero bueno”.

“Espero que seas feliz con ella, aunque sea un rato […] Atentamente: Mari, la maravillosa mujer que cambiaste por una basura”.

Con información de Excelsior

