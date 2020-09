Revelan actriz que dará vida a ‘She Hulk’

Redacción

Estados Unidos.- Kim Kardashian anunció este martes el fin del famoso y exitoso reality Keeping Up With The Kardashians.

La estrella de reality y empresaria dejó en shock a sus fans con la inesperada y ‘difícil’ noticia, tras el anuncio dado en su red social Instagram.

“Para todos nuestros increíbles fans: Es con pesadez en nuestro corazón que hemos tomado la difícil decisión, como familia, de decirle adiós a ‘Keeping Up with the Kardashians‘, explicó Kim.

Supuestamente el último capítulo de ‘Keeping Up with the Kardashians‘, será el próximo año, justo cuando el reality cumplirá 14 años al aire.

‘Después de 14 años, 20 temporadas y cientos de episodios (con numerosos spin-off shows) estamos más que agradecidas con todos los que nos vieron a lo largo de estos años- en los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas, nuestras numerosas relaciones e hijos’, agregó Kim en el mismo post.

RC