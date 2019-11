Revela Óscar Escalante el origen de su inspiración

El pintor, actor, productor y músico, padre del cineasta Amat Escalante habla sobre su amplia trayectoria y la importancia de permanecer siempre niños

Guanajuato.- Al hablar de su primer acercamiento al arte, Óscar Escalante (Durango, 1947) menciona que, sin recordar con precisión los temas, veía a su madre tocando el piano.

“En casa había libros de arte e instrumentos de música. En los muros había varias obras que mi papá compraba a pintores. En casa frecuentemente había reuniones con artistas, escritores, músicos y poetas. En la primaria tuve de maestro a Rodrigo Ávalos, quien era también ilustrador: me animaba a emularlo”.

Óscar Escalante deja salir un recuerdo atesorado: “el oficio de la sastrería de mi papá también me inspiraba, sobre todo al ver cómo delineaba en las telas los trazos para crear una verdadera obra de arte”, dice el autor.

“En realidad he intentado varias vocaciones. Por ejemplo, soy constructor de instrumentos musicales. A los 16 años de edad hice una guitarra eléctrica, he fabricado teponaztles de múltiples lengüetas, cuatro o seis, de tesitura grave. En este momento construyo un instrumento con boquilla similar a la del saxofón o clarinete con un cuerpo tubular de diez metros de longitud… O constructor automotriz, a los 17 años dejé la escuela, porque no me servía para ninguna de las inquietudes que me movían. Con varios amigos construí dos automóviles con máquinas modificadas para lograr mayor potencia. Y también empecé a pintar”.

Escéptico de la academia

El pintor duranguense Guillermo Bravo, asistente de David Alfaro Siqueiros, hizo dos murales en casa de la familia Escalante a pedido de su padre: “para ese entonces yo ya había asistido a la Escuela de Pintura en Durango, pero sólo fui dos meses. No me gustó por acartonada”, anota don Óscar Escalante en entrevista.

Continuó pintando por su cuenta, descubriendo, de manera autodidacta, sus propios métodos. También incursionó en la fotografía con su amigo José Rodríguez. Los dos trabajaron como técnicos en un laboratorio y con el maestro Carlos Neyra revelaban rollos de los fotógrafos que participaban en las numerosas películas que entonces se filmaban en Durango.

“Eran filmes de vaqueros con John Wayne. Incluso hice una película de ocho milímetros con mis hermanos menores Yuri y Laura en el panteón de Durango, cinta que desgraciadamente se perdió con el paso del tiempo”, relata.

Sobre sus técnicas, modelos, influencias y manera de crear su obra pictórica, dice haberse inclinado por usar pigmentos acrílicos “porque tengo fobia a los gases tóxicos del óleo. En esa época Siqueiros incluía acrílicos en su obra”, ahora su pintura es tridimensional con diverso material para resaltar las formas, “cuerpos como los que vi de niño en la sastrería de mi papá”.

Experimentación sonora

“Como mi padre, también creo una vestimenta desde otro plano. Pinto en otra superficie, en la tela epidérmica. He trabajado varias técnicas que aprecio, como la del dibujo, o la litográfica, o el grabado y la escultura. Mis influencias son Picasso, Goya, Dalí, Remedios Varo, Escher. En música me influenció la que escuchaba de niño, músicos negros endemoniados como John Coltrane, Thelonious Monk y Albert Ayler, pero también escuché mucha música de los clásicos: Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart”.

En la actualidad, don Óscar, radicado en Guanajuato desde hace ya varios años, trabaja con la experimentación sonora construyendo instrumentos o modificándolos, como el saxofón con pedal que acciona una tapa produciendo efectos como vibratos.

Don Óscar, padre del cineasta Amat Escalante y tío del escritor Evodio Escalante (figuras de la cultura nacional), lamenta que la humanidad viva hoy lo que él mismo califica como “una era de la mentira en la que todo está orientado al consumismo de absolutamente todo. Tal vez para contrarrestar esta situación, y con una infancia feliz, el niño sigue en mí”.

“Últimamente he regresado al grabado y al dibujo. Sigo con la fabricación de instrumentos. Participo en festivales, hago presentaciones de música extrema y sigo colaborando con mis hijos Amat y Martín en sus proyectos cinematográficos y musicales”, concluyó.

