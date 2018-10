Revela estudio relación de violencia con el ‘Huachicol’

Más de la mitad de los asesinatos se registran en seis municipios con tránsito de combustible. Hace apenas unos cinco años, Guanajuato se encontraba en la lista de las entidades más tranquilas del país

Redacción

Guanajuato.- Por donde pasan los ductos, pasan las balas. Esa es la conclusión a la que llegó el centro de estudios y análisis México Evalúa, luego de estudiar el incremento de homicidios dolosos que ha tenido el estado de Guanajuato, que hace apenas unos cinco años se encontraba en la lista de las entidades más tranquilas del país.

La realidad ahora es distinta y, como lo demuestran las cifras oficiales que proporcionan las autoridades estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al mes de septiembre, este año ha crecido 77% el número de víctimas de homicidio doloso con respecto a ese periodo del 2017.

El estudio de México Evalúa muestra que el 54% de los homicidios en el estado se concentra en seis de las 46 ciudades, León: Irapuato, Salamanca, Celaya, Silao y Pénjamo. Muestra también los municipios en que se ha disparado la tasa de asesinatos, lugares como Guanajuato, Valle de Santiago, Cortazar, Abasolo e Irapuato tienen hasta 800 por ciento más homicidios dolosos en este año que en el anterior.

No es coincidencia que los cuatro ductos que salen de la refinería de Salamanca para abastecer a ciudades como Tula, Morelia, Guadalajara y León recorran el subsuelo de todas esas ciudades, como lo muestra el mapa, la violencia se concentra en la ruta que siguen los grupos que se dedican a la extracción ilegal de combustible.

Se disparan homicidios

Al parecer al estado no le ha ayudado la presencia de autoridades federales, la tasa de homicidios dolosos aumentó 536% en Irapuato a pesar de la presencia de la brigada militar y también en municipios que se integraron al Mando Único como Salamanca, donde aumentó un 258% con respecto al 2017, Apaseo el Grande 117%, Jerécuaro 110%, Apaseo el Alto 91 % y Coroneo 33% el aumento de asesinatos no ha respetado sexo ni edad, al menos no en cuanto a daños colaterales.

La entidad cuenta con más de una cuarta parte de los ductos de Pemex que recorren el país (290 km de mil 70) y a pesar de que disminuyó siete por ciento el hallazgo de tomas clandestinas en los primeros meses de este año, la violencia ha aumentado, teniendo diariamente balaceras, incendios, amenazas a otros delincuentes, así como combates contra policías de los tres niveles de gobierno.

Cruentos episodios Un ejemplo de esto es la persecución y enfrentamiento que se dio entre criminales y policías federales de élite el 28 de septiembre de este año en la carretera Querétaro-Celaya, en el tramo que va de Jerécuaro a los Apaseos y que tuvo como saldo diez personas asesinadas. Esa tarde, para evitar ser detenidos, los señalados bloquearon la carretera incendiando un tráiler y un automóvil. Finalmente México Evalúa propone realizar diagnósticos locales para entender las dinámicas delictivas y basados en ellos implementar estrategias que puedan combatir efectivamente este problema.

*EZM