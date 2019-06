Revela el Bofo que le pidieron tres millones de pesos para ir un Mundial

El exjugador de las Chivas dio a conocer que lo llegaron a extorsionar para poder jugar, sin embargo se negó porque su juego era el que valía

México.- El exjugador de la Chivas Rayadas del Guadalajara, Adolfo el ‘Bofo’ Bautista manifestó que durante su etapa como jugador un promotor le pidió dinero para poder estar en la selección mexicana durante el mundial de Alemania 2010, y aunque se negó a darlo finalmente pudo acudir a la justa.

El delantero dolorense manifestó que le pidieron tres millones de pesos, “Lo manifesté desde ese momento. Para ir al Mundial de 2010, estando en Alemania, este representante me pidió 3 millones de pesos para estar en Selección. No acepté y me dijo que tenía mucho poder y conocía muchos directivos en la Selección. No accedí. Dije que si iba era por mi capacidad. Viví días de incertidumbre hasta el último recorte. Después del Mundial, él buscó una estrategia para que se desvirtuara mi carrera”, señaló, acusando al agente Juan Sámano.

“Incluso estando en Alemania nos puso a cada jugador en un cuarto. Recibo una llamada y pensé que era de Aguirre y era su llamada diciendo que era mi última noche. Me hizo varias jugadas chuecas. Estando en Alemania, me estuvo hablando y diciendo que le pagara un dinero, si no, no iba a ir al Mundial. Le dije que no le debía nada y me empezó a atacar con medios: dijo en una nota que el ‘Conejo’ corría más que el ‘Bofo”. Yo lo dije a los directivos en su momento. Creo estaba Néstor. Les dije que me pidieron dinero y lo dejaron ir. No le dieron tanta importancia. Nunca he tenido que esconder nada y a veces se manejan esas cosas”, apuntó.

‘Bofo’ afirmó que no fue la única ocasión en que sufrió de este tipo de prácticas ya que afirmó que su representante recibió dinero para que fichara con Jaguares y no con Cruz Azul.

“En su momento me mandó a un equipo que no quería para él salir beneficiado y además, me cobró un porcentaje. Él me amenazó que si no seguía me iba a tronar la carrera”, dijo.

También habló sobre el rumor de su alineación como titular ante Argentina en el Mundial de 2010, por un presunto tema de patrocinadores, asegurando que esto es falso y suponiendo que le dieron minutos por su experiencia en partidos definitivos.

“Ese juego ni estuve jugando de titular y cuando dan la alineación, me nombran a mí. Muchos se sorprendieron, pero dije que era mi momento. Lamentablemente ocurrió el gol en fuera de lugar. Pienso que me pusieron porque en ese tipo de juegos sacaba la casta, pensaron que podía hacer las cosas bien”, apuntó.

