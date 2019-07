Revela Duarte que su entrega fue pactada

El exgorbernador de Veracruz aseguró llegó a un acuerdo en el que colaboraría con la autoridad pero que dejarían en paz a su familia

México.- El exgobernador de Veracruz Javier Duarte aseguró este martes que su entrega ante las autoridades fue pactada con funcionarios del entonces Gobierno federal.

«Por supuesto que pacté mi entrega. No me detuvieron, yo me entregué a cambio de que dejaran a mi familia», le dijo esta mañana a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Duarte fue detenido en abril de 2017 en Guatemala, y extraditado a México en julio de ese mismo año. Desde entonces, permanece preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.

El exgobernador aseguró, «como padre de familia y en aquel momento, como esposo» era lo que tenía que hacer para el bienestar de Karime Macías y de sus hijos.

Entre las condiciones de la entrega, explicó Duarte, estaba que esta se realizara antes de junio de 2017, cuando se llevaron a cabo los comicios en el Estado de México.

«Me dijeron ‘debes entregarte antes de la elecciones a gobernador del Estado de México’ en junio de 2017 y yo me entregué en abril, para que dejar en paz a mi familia y pueda irse a un lugar seguro. Evidentemente fue otro engaño más de la administración, no tenía para dónde hacerme, era sí o sí», puntualizó.

En la entrevista, mencionó que próximamente presentará datos a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre su caso, con el fin de que un Ministerio Público acuda a tomarle su declaración en el sitio donde está recluido.

«Ya está esa pelota en la cancha de la Fiscalía. Estoy dispuesto a aportar elementos que tengan efecto en las investigaciones (…) Confío en la independencia de la FGR y en la transparencia y profesionalismo», comentó.

«Todo mundo piensa que mi familia vive en la opulencia, pero la verdad es que viven en una situación muy precaria. Mi hijo el menor se rompió la clavícula y no tenían dinero para ir al doctor. Están allá por necesidad, por la persecución política», aseguró.

Además, señaló que un exfuncionario de Veracruz, al que no nombró, testificó en contra de su esposa, aunque ya en libertad, dijo que lo obligaron.

