Desde 2014, auditoría reveló fallas en el mantenimiento de la Línea 12 del Metro

México.- Aunque el accidente de la línea 12 del Metro, puede ser la prueba máxima de que había fallas en la construcción de la obra, un documento elaborado el pasado 2014 muestra los detalles, externos e internos, que la “línea dorada” tenía a un año y 10 meses de haber sido inaugurada.

El “Diagnóstico de la Línea 12” lo elaboró Systra, una consultoría de ingeniería francesa, con fecha del 29 de septiembre de 2014, la cual fue solicitado por Alfredo Hernández García, Secretario de Obras y Servicios, durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

El objetivo del diagnóstico era conocer las causas y dar solución a la problemática de la Línea 12.

El diagnostico incluyó pruebas como inspecciones visuales, de los planos, rieles, la nivelación, el trazado de vía, la velocidad de los trenes, por mencionar algunos.

De la evaluación visual quedaron en evidencia “las degradaciones y anomalías” de una obra prácticamente “nueva”.

Para el 2014, la Línea 12 tenía ya un desgaste anormal del concreto y los durmientes; estaban rotos y agrietados, desde entonces ya no eran capaces de asegurar su función principal.

Se encontró una degradación anormal como consecuencia de una mala calidad del concreto y piezas dañadas.

De acuerdo con expertos, muchos de los componentes de las vías, estaban conforme a las normas internacionales, pero en el límite de éstas, por lo tanto, a poco tiempo de dejar de funcionar.

Desde el 2014 la Línea 12 exhibió fallas en: las curvas no están hechas adecuadamente por las normas internacionales; las soldaduras no están conforme a las normas; las rocas de las vías no son de calidad adecuada; etc.

Luego del accidente el pasado 3 de mayo, Claudia Sheinbaum, solicitó un peritaje independiente que ya se realiza por una empresa noruega para conocer las causas del accidente.

El pasado viernes 14 de mayo, Sheinbaum aseguró que en su momento toda la información relacionada con el accidente será pública.

Sobre la segunda investigación, Ernestina Godoy Ramos Fiscal General de la CDMX, aseguró que “habrá justicia y no se encubrirá a nadie”.

De acuerdo con la Fiscalía, los primeros resultados se presentarán en mes y medio, con un enfoque basado en descubrir lo que pasó y por qué pasó el colapso.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Systra detectó evidencia de degradaciones y anomalías importantes por ejemplo los rieles; las soldaduras tenían defectos de geometría; los durmientes rotos, con fisuras, grietas y con un desgaste anormal del concreto.

Esos defectos de geometría, fueron consecuencia de una instalación deficiente de los rieles antes de soldar o un esmerilado defectuoso después de soldar, agrega el documento.

El tema de los durmientes muestra cómo desde entonces la solución a los problemas de la Línea 12 son difíciles de solucionar.

También hubo problemas con los elementos de balasto, que son las rocas que están en la mayoría de las vías del Metro.

Sobre el tramo elevado, Systra alertó de problemas con el drenaje para la evacuación del agua y de la lluvia; fisuras del concreto y segmentos mal ajustados.

En la conclusión del diagnóstico se lee: “los análisis realizados muestran la mediocre calidad de la vía así como errores importantes en su instalación”.

Con información de Sin Embargo

