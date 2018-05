Revalida Ayuntamiento a empresa Security Élite K9

Se le preguntó al alcalde si era del titular de la SCC y no supo responder, luego aclararon que no es de él

Roberto Lira

Celaya.- Sin tener conocimiento concreto de lo que se sometió a votación, el Ayuntamiento aprobó la revalidación del funcionamiento de la empresa de seguridad privada Security Élite K9, la cual se presentó como propiedad de Juan José González González, sin que en el momento se aclarara si se trataba del secretario de Seguridad Ciudadana.

Debido a que el presidente de la Comisión de Seguridad, Israel Herrera Hernández, solicitó licencia a su cargo, el regidor Ynés Piña Cofradía, en calidad de secretario de dicha comisión, sometió al pleno del Ayuntamiento la aprobación del dictamen STVYPC-171/2018 referente a la conformidad municipal otorgada a la empresa de seguridad privada bajo el régimen fiscal de persona física denominada Juan José González González y/o Security Élite K9.

El dictamen fue aprobado por la mayoría de los presentes a excepción de los regidores Carlos Avilés y Estefanía García del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin que se hiciera mención respecto a la aparente participación del secretario de Seguridad Ciudadana en dicha empresa.

Al cuestionar al presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, sobre esta posibilidad, el primer edil no pudo asegurar o negar que fuera propiedad del secretario de Seguridad Ciudadana, pero señaló que el apellido del funcionario municipal es González y González.

“Considero que no se trata de la misma persona pero no puedo asegurarlo; aseguro que el hecho de darle a una sociedad anónima está revalidación del trabajo que se viene realizando en materia de seguridad privada”, declaró el presidente municipal.

Horas después de la sesión de Ayuntamiento se informó mediante un comunicado que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no tiene que ver con empresa alguna de seguridad privada en operación en el municipio de Celaya.

En el comunicado se explicó que “En la solicitud de renovación para la empresa Security Élite K9 (MC/DGPM/P.A.-E.S.P./104/2018) dirigida por la Dirección de Policía municipal a la Comisión de Seguridad, Tránsito, Transporte y Protección Civil, y del cual obra copia en la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se liga al C. Juan Alejandro Barrera Llanos y no al C. Juan José González González como integrante de la empresa”.

Asimismo se señaló que la misma Comisión de Seguridad será las responsable de aclarar, y en su caso corregir, el dictamen correspondiente.

No se usó fondo para policías heridos El fondo para atender los incidentes de los policías municipales no fue usado en la atención de los elementos que se accidentaron la semana pasada, el presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, señaló que no fue necesario ya que el policía que resultó lesionado fue atendido en el hospital general, mientras que el otro falleció. El jueves 17 de mayo una patrulla de la Policía municipal protagonizó un choque frontal contra una unidad de transporte de personal cuando se dirigía a reportarse en la base militar para iniciar un operativo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Respecto a la atención de los dos elementos el presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz, señaló que no fue necesario utilizar el fondo que tiene considerado el Municipio para los gastos médicos de los policías. “Uno de ellos falleció en el accidente y solamente se cubren los gastos que corresponden, el otro se atendió en el hospital general”. Roberto Lira / Celaya

RC