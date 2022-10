En la Reunión Anual de Industriales 2022 se presentaron los tres mandatarios estatales en la ponencia ‘Infraestructura, visión estatal’

Carolina Esqueda

León.- Los gobernadores Samuel García, de Nuevo León, Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, y Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato, se reunieron esta tarde para cerrar la Reunión Anual de Industriales 2022. Participaron con la ponencia ‘Infraestructura, visión estatal’. En ella, cada uno compartió sus logros y puntos de vista sobre planeación a largo plazo dentro de sus administraciones.

Los mandatarios estatales destacaron dentro de su charla la importancia de la cooperación entre regiones. Asimismo, la apuesta por la competitividad internacional para atraer inversiones del extranjero. También la búsqueda de nuevos esquemas de financiamiento para dejar de depender de las participaciones federales.

Dentro de su participación Rodríguez Vallejo destacó la importancia de compartir experiencias y dejar de pensar solo en la recaudación de impuestos y en la dependencia del petróleo para generar ingresos. En su lugar, busca apostar por el modelo de estado inversor con participación de empresas privadas, siguiendo el ejemplo de Singapur.

“Tenemos qué reflexionar cuánto más nos va a dar el petróleo para tener este nivel de inversiones y mantenerlas. Es donde tenemos que aprovechar estos foros para debatir el futuro de nuestros estados. Partir hacia dónde queremos llevarlos no solamente en infraestructura sino en materia de financiamiento. Estamos en un buen momento para que estos foros que organiza Concamín sirvan para reflexionar sobre el futuro de las finanzas de los estados” dijo.

Foto: Carolina Esqueda

Sinuhe presume Gto Leasing

Rodríguez Vallejo puso como ejemplo a la arrendadora de vehículos y maquinaria ‘Guanajuato Leasing’ financiada con dinero del sistema de pensiones y jubilaciones y capital privado. El control del 50% de la empresa fue cedido a ese sector para evitar la corrupción, el cual afirmó, “pasó la prueba del ácido de diputados de oposición y medios de comunicación”.

“Hicimos un proyecto de 500 millones de pesos y esta empresa ya licitó más de 2 mil 500 vehículos. Lo más difícil de esto fue cuidar todo para que el tema de corrupción no eche a perder estos proyectos. Yo propuse que tuviera capital privado, y que les diéramos el control porque vienen cambios de gobierno y para darle continuidad y no lo echen a perder con temas de corrupción. Pasamos la prueba del ácido de los diputados de oposición, de los periódicos y los medios, porque trajimos a Transparencia mexicana. Abrimos la información y hoy no es nota. Por lo tanto es algo positivo porque ya ven que las buenas noticias luego no son nota” añadió.

Foto: Carolina Esqueda

Nuevo León destaca transporte

En su turno el gobernador de Nuevo León destacó su nueva red de transmetro con reestructura al transporte público que incluirá vehículos eléctricos. También la construcción de tres enlaces carreteros con el estado de Texas, y obras de infraestructura hidráulica para resolver el grave estrés hídrico que padecieron durante el verano.

“Nos vimos obligados a acelerar los proyectos del agua, que no se ven, pero cuando faltan, cómo le llueve a la mamá del gobernador, pobre de mi mamá, estuvo dura, pero gracias a Dios el domingo que vayan a mi informe van a poderse bañar y disfrutar del agua como en Mérida” dijo.

Mientras tanto, Mauricio Vilas destacó el crecimiento de empleos y atracción de turistas, junto con la reducción del 66% en incidencia delictiva. Esto lo mantuvo como uno de los estados más seguros de todo el país, aseguró. Además, resaltó la introducción del sistema de transporte eléctrico y la colaboración con el gobierno federal con la construcción de dos centrales termoeléctricas, el ducto marino de gas natural y la introducción de una ruta del tren maya.

Foto: Carolina Esqueda

Samuel García afirma alianza entre gobiernos

En su primera visita oficial al estado de Guanajuato desde que fue electo gobernador de Nuevo León, para participar de la ponencia en la Reunión Anual de Industriales, Samuel García Sepúlveda afirmó que ésta marcará una alianza entre las tres regiones del país que pueden sumar mucho a futuro.

“Creo que una alianza con Yucatán, con Guanajuato y Nuevo León es muy valiosa porque somos las tres regiones del país y este es un ejemplo de que gobiernos jóvenes con visión suman mucho a nuestro país” declaró brevemente ante la prensa al terminar el foro.

Aunque el abanderado por Movimiento Ciudadano afirmó que a la hora de la comida se reuniría con Rodríguez Vallejo para compartirle sus experiencias para lograr la aprobación del gobierno federal en proyectos para garantizar el abasto de agua, se retiró del Poliforum una vez que concluyó el evento. Además, no participó de la ceremonia de clausura, alegando cuestiones de agenda.

