Las pugilistas, entre ellas la misma Laura Leyva se enfrentarán a una delegación canadiense a finales de marzo

Juana Adriana Rocha

San Miguel de Allende.- La peleadora Laura Leyva arrancó el año con un torneo regional que reunió en San Miguel de Allende a más de 40 boxeadoras mexicanas. En el plan original, las pugilistas se enfrentarían a una delegación canadiense, que debido a la pandemia pospuso su visita a México.

Leyva decidió no cancelar, y con una lista de 24 mujeres en mano, se dio a la tarea de buscar a sus 24 contrincantes. No esperaba encontrarlas tan pronto.

“Este evento que fue así como un cáliz, una probadita nada más del torneo que nos espera, porque ahora sí viene lo bueno”, advierte Leyva.

Pelear desde el otro lado

A lo largo de su carrera, Laura Leyva tuvo oportunidad de mostrar su habilidad frente a la promotora Golden Boy, de Óscar de la Hoya. Se codeó con Jackie Nava, y la entrenó Alfredo Matehuala. Su primer encuentro con ‘El Mate’ no fue muy exitoso.

“Él decía que él quería que yo peleara para que desistiera, para que ya no me gustara y ya no fuera. Pero pues no pasó, obviamente”, cuenta.

Laura siempre contó con el apoyo de su familia, pero ver la falta de oportunidades y recursos que enfrentaban compañeros deportistas, la impulsó a darle un giro a su pasión por este deporte.

Hace siete años, gracias a una convocatoria del gobierno federal, consolidó la Asociación de Boxeo de San Miguel de Allende, y hace seis abrió su propio gimnasio, donde entrena a su equipo de combate, ‘Los gordos’, como los llama con cariño.

“Trabajo desde niños hasta adultos. Tengo una mujer de 60 años, que tiene impresionante condición física, fuerza, voluntad, que todos los días me transmite un montón de buena vibra. Tengo alumnos que no tienen papás, que yo soy como la que los apoya de esa manera o de mil maneras. Cuando empecé a boxear nunca me imaginé estar de este lado, ser yo la que pone el escenario, ser yo la que abre las puertas”, refiere conmovida.

Abrirse paso a golpes

“Yo siendo mujer, una entrenadora mujer, siempre tenía la ilusión de tener alumnas mujeres, pero nunca se animaban bien coyonas, nunca querían pelear”, confiesa Laura Leyva. Dentro y fuera del ring se ganó un lugar en una escena dominada por hombres, y busca lo mismo para otras atletas.

“Sí es nuevo, sí hay discriminación, sí está difícil. No se nos da el valor, el respeto, la atención como a los hombres. Creo que estamos justo en un momento en el que las cosas se están transformando, estamos captando la atención. Afortunadamente con todo este movimiento de la igualdad de género, de cambio, de muchas cosas, a la par o en conjunto, dentro de esas cosas está el boxeo femenino”.

Hay nuevas oportunidades, sólo hay que aprovecharlas, considera Laura: “quizá yo voy hasta adelante, pero no estoy sola. Vienen conmigo todas ellas”.

El Covid-19 cerró gimnasios, y postergó el evento que Laura organizaba con las pugilistas canadienses, pero ni una pandemia la detiene, “a mí me sirvió para hablar con mis alumnas, y decirles, ¿quieren pelear? Cuando ellas dicen que sí, a mí me cambia el mundo, y pues le echo más ganas, más entusiasmo porque pues ahora sí mis ‘gordas’, mis niñas, iban a pelear.

La delegación de Canadá vendrá por fin del 22 al 29 de marzo para realizar el torneo amistoso que mostrará a todo México la fuerza de sus boxeadoras. “Son mujeres que quieren vivir esa experiencia, demostrarse a sí mismas qué pueden hacer. Quieren cumplir un sueño. Y claro, hay las que son súper talentosas que están arriba porque necesitan foguearse o analizar su boxeo es como un examen”.

Leyva ha gestionado recursos con el Municipio y el alcalde Mauricio Trejo ayudó a organizar una cena para recaudar fondos. Sin embargo, cree que no sólo el gobierno de San Miguel de Allende debe contribuir, sino todos aquellos lugares que estarán representados, fuera y dentro del estado de Guanajuato.

¿Qué sigue?

La vida y la carrera de Laura Leyva han dado inesperadas vueltas. ¿Cuál es su siguiente paso? No lo tiene claro. Pero es un hecho, que su principal objetivo es impulsar a sus alumnas.

“No voy a tirar la toalla, por ellas, por mí y por todos estos sueños. Se lo merecen todo, yo creo que ver el éxito de ellos va a ser mi éxito”, declara con lágrimas en los ojos.

