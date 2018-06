Reúne Juan Lara a más de cinco mil simpatizantes

Reclamó la guerra sucia, acusó del robo sus lonas y difamaciones; prometió cambiar el rumbo del municipio

Ramón Ramírez

Villagrán.- Juan Lara Mendoza, candidato del partido Nueva Alianza a la presidencia municipal de Villagrán, reunió a más de cinco mil simpatizantes durante su cierre de campaña realizado la tarde de este miércoles en donde se comprometió a cambiar el rumbo del municipio.

Durante su mitin acusó al Gobernador, Miguel Márquez, de corrupto, sinvergüenza y de querer boicotear su cierre de campaña, esto debido a que el mandatario estatal estuvo durante el día en dos eventos en el municipio de Villagrán.

Y reclamó que hubo guerra sucia por parte de los panistas, a quienes acusó de robarle sus lonas y difamarlo.

“Decirles a los azules que no les funcionó la estrategia de robarnos las lonas, ni la calumnia, ni difamación que han desarrollado, los ciudadanos y ciudadanas no lo creen ellos saben quién es Juan Lara…Hoy vino Miguel Márquez a tratar de boicotear, vino a inaugurar una obra que no está terminada y que tampoco le funcionó a ese gobernador corrupto y sinvergüenza”, aseveró frente a los miles de ciudadanos que lo acompañaron en su cierre.

El candidato realizó una caminata en varias calles del municipio, trayecto durante el cual se fue sumando gente hasta llenar la plaza principal de Villagrán.

Entre porras, vivas y gritos de: ¡Juan Lara presidente!, ¡Turquesa, turquesa de pies a la cabeza!, los seguidores del partido Nueva Alianza mostraron su entusiasmo y gritaban con seguridad que su candidato será el próximo presidente municipal.

El candidato agradeció a todos sus seguidores, militantes y simpatizantes, a quienes les pidió el voto el próximo domingo y acompañado de su planilla reiteró su compromiso de cambiar el rumbo del municipio para bienestar de su gente, además agradeció a los villagranenses que lo hayan recibido en sus comunidades.

Frente a miles de personas, aseguró que muchos van a votar por él porque ya saben quién es él y confían plenamente en la honradez de su trabajo y dedicación.

Aseguró que de quedar ganador este primero de julio, todo cambiará y habrá trabajadores honestos dentro de su gobierno.

“Desde aquí les digo que todos los villagranenses bien nacidos, ¡ya decidieron quién va a ser su próximo presidente municipal!”, señaló.

Se comprometió con las mujeres a brindarles apoyos para sus hijos e impulsar plenamente la educación de los menores.

Con los ciudadanos de la tercera edad, se comprometió a apoyarlos con sillas de ruedas y despensas y dijo que él no tendrá personal de seguridad pues esos policías se necesitan en la calle cuidando a los ciudadanos.

“No invertiré en guaruras, ni quiero que lo anden cuidando patrullas que más se necesitan en la calle para salvaguardar a los ciudadanos… Se realizará una estrategia para ahorrar gasolina, en las patrullas y ocupar ese ahorro en obtener camiones recolectores para el municipio, ya que desde administraciones anteriores no se ha visto un camión nuevo en las comunidades”, manifestó.

Se comprometió a gestionar una universidad para el municipio y un paso a desnivel en la parte poniente, dijo que gestionará el hospital general ya que se han presentado bastantes problemas de salud por falta de atención médica en las comunidades del Chinaco, Sarabia y entre otras.

En medio de gritos y vivas, dio por terminada su campaña, alentando a la ciudadanía para que acuda a votar sea cual sea su candidato predilecto.

Entusiasmado y seguro de su triunfo el próximo primero de julio, agradeció la asistencia de los más de 5 mil presentes ya que con eso comprueba que tiene simpatizantes y exclamó: “es un orgullo sentir el triunfo de su partido”.

