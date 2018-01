Reubican por obras en avenida a comerciantes

Quedarán distribuidos en las calles San Antonio, Abasolo y Sánchez Torrado

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El día de hoy serán reubicados un total de 41 comerciantes ambulantes y semifijos por el inicio de la rehabilitación de la avenida Del Trabajo, quienes serán distribuidos en las cercanías del mercado Tomasa Esteves, pese a que se tuvieron negociaciones con los líderes, se espera que no surja algún contratiempo en este proceso, informó el director de Fiscalización y Control, José Alberto Tovar Salas.

Tras posponerse el inicio de las obras de rehabilitación de la avenida Del Trabajo en su tramo 5 de Mayo a Pasajero, que estaban programadas para el pasado diciembre, esto en apoyo a las ventas de los comerciantes durante el mes de diciembre, los trabajos comenzarán este 8 de enero, por lo que también dará inicio la reubicación de algunos comerciantes.

El director de Fiscalización y Control señaló que a partir de las cinco de la mañana iniciará el operativo para el cambio de estos comercios, los cuales quedarán distribuidos en las calles San Antonio, Abasolo y Sánchez Torrado, “se buscó que fuera lo más cercano a donde estaban ubicados y al mercado Tomasa Esteves, para que sus clientes no tengan que recorrer mucha distancia para encontrarlos”, dijo el funcionario.

Informó que las negociaciones con los líderes de comerciantes y libres, se realizaron desde hace más de tres meses hasta llegar a un acuerdo, aunque reconoció que existen algunos comerciantes que no están muy convencidos del cambio, “hubo cierta inconformidad de que no se querían cambiar, que se querían poner al interior del mercado, pero se les indicó que no se podía para no saturar e incomodar a los visitantes”.

Por esta situación, el titular de Fiscalización señaló que estarán atentos ante cualquier situación que surja durante el traslado, para que exista un diálogo entre comerciantes y autoridad, “sabemos de su preocupación y de las molestias de la obra pero es muy necesaria, pero que también tengan en cuenta que vamos a estar con ellos”, concluyó Tovar Salas.

