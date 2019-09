Reubican a tianguistas de la Libertad

Luego de 45 años de que los comerciantes se instalaran en lo que pensaban era un área de donación, la semana pasada apareció el propietario legal, reclamando sus derechos y acreditando su pertenencia

Carlos Martínez

León.- El tianguis de la colonia Libertad, surgido hace más de 45 años en un predio que los comerciantes pensaban era área de donación, sobre el bulevar Timoteo Lozano entre las calles, Constitucional y Levantamiento Revolucionario, se ha expandido hasta abarcar varias manzanas alrededor, congregando cada domingo a cientos de comerciantes.

Sin embargo, el lugar de la concentración original resultó que no era área pública, sino que se trata de un lote con propietario, un particular que la semana pasada apareció reclamando sus derechos y acreditando su pertenencia.

Este domingo, los comerciantes semifijos que se instalan semanalmente en esa zona fueron avisados por el dirigente Isidro García, un vendedor de calcetería quien tiene unos 30 años trabajando en el lugar. García representa a los aproximadamente 60 vendedores que tradicionalmente ofrecieron en ese lugar sus mercancías durante décadas.

Para el domingo próximo, serán reubicados en la siguiente calle, una cuadra más al sur, donde habrá espacio para todos, pero no estará tan “a la pasada” como lo está ahora, a la vista sobre el Timoteo Lozano.

Ese mercado ofrece productos variados: ropa nueva y usada, verduras, frutas, artículos para el hogar, cosméticos, golosinas tales como helados o “dorilocos”, herramientas, refacciones y artículos electrónicos, todo lo cual lo vuelve un recorrido atractivo para la familia entera. Compite con el vecino tianguis de la colonia 10 de Mayo, que se pone el mismo día y tan sólo separados por el bulevar Atotonilco. A ambos llegan miles de personas, lo que se ve reflejado en la gran cantidad de vehículos que saturan semana con semana las calles aledañas.

Sin embargo, a partir del próximo domingo las cosas cambiarán, al menos para los tianguistas fundadores. Isidro García, el líder, señaló que esperan que la mudanza no repercuta en una baja en las ventas: “De por sí ha estado muy flojo, la gente casi no compra, no hay dinero, entonces esperamos que la cosa no decaiga aún más”, apuntó.

