Retrata la naturaleza del Popocatépetl en su exposición

José Zamora Romero presentó a los acambarenses su más reciente trabajo fotográfico, ‘Popocatépetl, visto desde mi tierra’, en el Museo Local de Acámbaro

Onofre Lujano

Acámbaro.- José Zamora Romero, desde San Pedro Cholula, en el estado de Puebla presenta en el Museo Local de Acámbaro su obra fotográfica de ‘Popocatépetl, visto desde mi tierra’, donde muestra 17 fotografías que retratan momentos de ‘Don Goyo’.

En la sala de Galerías del Museo local ‘Luis Mota Maciel’ se inauguró esta exposición donde estuvieron presentes la directora del museo, Ma. De los Ángeles Cruz, entre otras personalidades de la pintura, literatura y fotografía, quienes se deleitaron con la presentación de estas obras que plasman otra mirada del volcán Popocatépetl, uno de los símbolos de esta región poblana.

El fotógrafo orgulloso por ser Cholulteca en el estado de Puebla, recuerda que el gusto por la fotografía nació en Los Cabos San Lucas.

“Me gusto la fotografía, y me compré una cámara con la que empecé a tomar todos los paisajes que veía, y regreso a Cholula, donde son muy festivos en esta zona y ricos en cultura, ahí decidí tomar fotografías del volcán y no me dedico a la fotografía, sino más a la antropología”, comentó el artista.

En esta muestra, Zamora Romero exhibe exactamente 17 imágenes solamente de un archivo como de 20 años, precisamente del Popocatépetl, y el título de la exposición lo dice ‘El volcán Popocatépetl, visto desde mi tierra’, de cómo lo ha visto a través del tiempo.

Más que un ritual

Asimismo, mencionó que ha hecho fotos de ritual y lo representativo: como es la iglesia de Santiago de los remedios en Cholula, donde algunas imágenes son casuales, como son las erupciones que regala la naturaleza.

