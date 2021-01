1.- Retrasos de la vacunación

Arturo Herrera Gutiérrez

De la renuncia abrupta de la doctora Miriam Esther Veras Godoy, quien era jefa nacional de vacunación, han comenzado a surgir filtraciones de desencuentros en la Secretaría de Salud federal sobre la forma en que Hugo López-Gatell Ramírez, zar antiCOVID-19, está manejando el proceso de inmunización de los mexicanos, desde el expuesto “agandalle” de vacunas para personas ajenas al personal de sanidad de primera línea, levantando indignación en el país, hasta las dudas sobre la disponibilidad de las vacunas, pues ahora hay reajustes en los plazos de aplicación, debido a que dejarán de llegar a México.

Resulta difícil de explicar cómo es que naciones con menor poderío económico que nuestro país hayan contado con más vacunas y se hayan aplicado a más personas; sin embargo, el hecho es que va lento el proceso y ahora tardarán en llegar más dosis de Pfizer, como anunció Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y pagador de las dosis. A la vez, siguen sin llegar las vacunas rusas, chinas, de Moderna y aún está en proceso de elaboración la de AstraZeneca.

En estas circunstancias, a la población no le queda otra más que apegarse a las medidas de prevención, como la sana distancia o el confinamiento -tampoco tan exitosas dados los resultados en contagios y muertes, pues no son obligatorias-, pues el proceso de vacunación tardará más de lo prometido por las autoridades. La gente no puede confiar en lo que aún no existe.

2.- La ruptura de Oliva con el PAN

Juan Manuel Oliva Ramírez

La prédica “el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija” no falla. Seguramente por ello, el exgobernador blanquiazul, Juan Manuel Oliva, está ofreciendo su despacho para dirigir campañas electorales a cambio de una jugosa cantidad de dinero. Por manejar siete municipios en la entidad, entre estos León, Guanajuato, Celaya y San Miguel Allende, quiere cobrar 60 millones de pesos a las Redes Sociales Progresistas (RSP). Actuación que representa la “ruptura” con el PAN.

Amén del pago, Oliva Ramírez, también quiere su cobro en especie y para ello propuso a dos aliados a sendas diputaciones federales: para un distrito en Salamanca, a su socio en el despacho, Anselmo Conejo y para un distrito en Yuriria al exalcalde del municipio y exdiputado local, Artemio Torres Gómez. Aunque el polémico y muy cuestionado, exgobernador Oliva, le ofreció las “perlas de la virgen” al dirigente de las RSP, Fernando González, este simplemente no le aceptó el plan pues no les daría los 250 mil votos que necesitan en Guanajuato.

Sin embargo, Oliva Ramírez en su afán por posicionar su despacho fuera del PAN, como seguramente está enterado el presidente estatal albiazul, Román Cifuentes Negrete, insiste en continuar picando piedra con las Redes Sociales que trae recursos y la fronda de la “maestra de la maldad”, Elba Esther Gordillo; ese partido, podría lanzar a las presidenciales de 2024 al canciller Marcelo Ebrard. Así, Juan Manuel Oliva, transita por el chapulineo desde este 2021.

3.- Base albiazul en La Fresera

Itzel Balderas Hernández

Las precandidaturas en el partido conservador PAN, antesala de la definición de abanderamientos a puestos de elección en Irapuato, están cubiertas. Los suspirantes esperarán la “designación” de parte de la nomenclatura panista, con satisfacción de los trámites “forzosos”. La inscripción de Itzel Balderas Hernández a la diputación federal del distrito 15, ofrece el grupo que presentará el albiazul en el segundo municipio más importante del estado para defender y ganar la plaza.

Mientras la oposición se prepara para vencerles en La Fresera, al frente del pelotón del PAN estará Lorena Alfaro García, que va por la presidencia municipal con resultados alentadores en las encuestas de opinión. Estará escoltada por Jorge Romero Hidalgo en el distrito federal 9, que abarca Irapuato-Silao, exfuncionario estatal que atendía a los jóvenes. En el 15 federal, Itzel Balderas, funcionaria municipal y “brazo derecho” del alcalde Ricardo Ortiz, ella antes acompañó al exalcalde Sixto Zetina; la experiencia en la localidad, su mejor carta.

Para el distrito local XI están Susana Bermúdez, Cecilia Vázquez y Liz Zaragoza; todo se encamina, se dice, para Bermúdez Cano, pues lleva el apoyo del secretario general del PAN estatal, Eduardo López Mares, aunque la lucha por esa posición “está candente”; Zaragoza citó en su cuenta de Twitter: “la decepción no me la llevo yo, se la lleva la ciudadanía. El engaño no es hacia mí, es hacia quienes aún creen que somos diferentes”. En el Distrito XII, se inscribió Víctor Manuel Zanella, quien va por reelección, frente a Sergio Carlo Bernal. Cabe precisar que el PAN tienen las posiciones y apuesta a la marca.

De la Valija. Anquilosamiento

La renovación se hace necesaria en el estamento de notarios guanajuatenses. El promedio de edad del cuerpo de fedatarios ronda los 70 años y cada vez son menos sus integrantes. Además, la dinámica social impone estar al día con las nuevas tecnologías y hasta la virtualidad. Debe verse hacia el futuro.

Alejandro Lara Rodríguez, presidente del Colegio Estatal de Notarios Públicos de Guanajuato, ha hecho su esfuerzo por mantener a su gremio actualizado y atento a un mejor servicio, pero está en manos del Gobierno del Estado la renovación bajo el precepto de servir con honradez y sentido social. La baja en este sexenio de notarios que incurrieron en irregularidades, es una oportunidad de iniciar el cambio.

Luis Ernesto Ayala Torres

Dentro del Gobierno del Estado se percibe que es urgente su sustitución, dado que está emplazado para ocupar una candidatura panista a una diputación local en un distrito de León y no se observa su mano en apoyo a su jefe, el gobernador, en un momento crucial para la administración estatal y los guanajuatenses, pues hay varios frentes abiertos que hacen agua: seguridad, salud y economía, mientras se acerca vertiginoso el proceso electoral. Si antes fue gris su desempeño, evalúan, ahora prácticamente es transparente, pues no se le ve.

Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno, zapatero y exalcalde leonés, se repara, no ha podido cubrir los altos requerimientos que las circunstancias le han impuesto a su cargo. No es el escudero que necesita el Ejecutivo estatal y le notan cansado, pues no se le observa oportunidad, presteza y fuerza para ajustar donde falla el gabinete.

Su manejo en la política interna no ha logrado ni siquiera coordinar los esfuerzos en los municipios para frenar la cadena de contagios de la pandemia o hacer sentir respaldo ante la inseguridad. Aseguran que Ayala Torres habría prometido acompañar al gobernador hasta la presentación de su informe de gobierno, pero los problemas se arremolinan y se necesita reacción.