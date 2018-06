Retrasan la renovación del transporte público

María Espino

La renovación del transporte público no es factible financieramente de acuerdo con los informes de los transportistas. Sostienen que el gobierno municipal no atiende sus informes y pide lo imposible.



Guanajuato.- Neal Ávalos Santoyo, empresario transportista y representante del gremio en la ciudad de Guanajuato, manifestó que no es factible cumplir con el cambio de las 72 unidades que el municipio estableció. Debían salir de circulación y ser reemplazadas por nuevas a más tardar el 31 de Julio, pues explicó que no hay dinero, además de que el panorama empeora con el costo actual del dólar, pues los camiones se cotizan en dólares, por lo que aseveró que no podrán cumplir.

Dijo que las condiciones financieras actuales no son factibles para cumplir con el cambio total de los camiones y menos sin el tan solicitado incremento a las tarifas del pasaje del trasporte público. Lo negó porque aunque el Municipio insista en el reemplazo de camiones y lo establezca en algún reglamento, ellos no harán algo que técnicamente es imposible, al menos por el momento.

Ávalos dijo que no se niegan a cumplir con la parte que les toca y la prueba es que ya reemplazaron unos 20 camiones que cumplen con las características que les pidió el gobierno municipal, pero que no tienen dinero para cambiar los 50 que faltan.

“Financieramente no es factible. No porque esté escrito en un reglamento estamos obligados a lo imposible. Si ellos nos demostraran que técnicamente y financieramente es factible, eso quiere decir que nosotros estamos mal. Sin embargo, nosotros ya les demostramos que no se puede y ellos no han mostrado lo contrario”, detalló.

Dijo que para tratar el asunto y opciones viables han buscado en repetidas ocasiones a los miembros del Ayuntamiento, pero nunca se encuentran en presidencia municipal, por lo que comentó: “no están haciendo su chamba”. Según esto, están esperando se les entreguen el estudio de movilidad para definir el asunto del Trasporte Público, pero que hasta donde se sabe, ese documento lo entregarán en septiembre. No se conoce la fecha exacta, pero la actual administración se va en octubre, por lo que consideran están alargando el asunto.

