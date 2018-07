Retrasan apoyo a familia de hombre muerto en Llanos de Santa Ana

La viuda sólo ha recibido un apoyo de tres mil pesos, el regidor Guillermo Torres desconoce el asunto

María Espino

Guanajuato.- Hasta la fecha no han entregado el apoyo económico y becas que habían prometido a la viuda del hombre que murió aplastado luego de que se desgajo una parte del cerro en la comunidad Mineral de Llanos de Santa Ana, así lo informó el regidor panista Guillermo Torres Saucedo.

El funcionario mencionó que él personalmente no ha tenido acercamiento con la viuda y explicó fue el delegado de esta comunidad quien habló con él para pedirle ayuda para la afectada y saber porque no han entregado el apoyo que prometieron y únicamente le entregaron una parte, que es de aproximadamente 3 mil pesos.

Guillermo Torres dijo que revisará el asunto y que quizá el atraso en dar la ayuda prometida se deba a que no hay titular en el área de Tesorería y por ello no se ha dado salida al recurso autorizado; no refirió cantidad, dijo no saber con exactitud de cuánto dinero se trata, sólo recordó que parte del compromiso de gobierno municipal fue ayudar a los familiares con los gasto funerarios, además de apoyar con becas para los hijos de la víctima que quedaron desamparados.

El regidor panista manifestó que revisará qué pasó con el asunto de la vivienda, la cual se dijo que presentaba agrietamientos y tenía riesgo de que colapsara, por lo que la familia afectada se tuvo que ir a vivir a otro lado; precisó que verá si es que hay manera de que el Municipio utilice parte del fondo de contingencias para ayudar a resarcir el daño del inmueble, ya que se trata de un problema derivado de una catástrofe natural y que está afectando severamente a esta familia.

RC