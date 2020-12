Onofre Lujano

Coroneo.- El grupo político del PRD que recientemente trató de realizar un proyecto con la Dirigencia Estatal del PRI, ahora vuelve al partido del ‘sol azteca’ para participar en las elecciones 2021.

Así lo dio a conocer Gonzalo Ramos González, exalcalde y exdirectivo del PRD, y refirió que los priistas les fallaron al poner a una mujer, cuando la idea es que fuera un hombre como precandidato en este municipio.

El político mencionó que fue decepcionante “lo que nos hizo la dirigencia del PRI, donde los partidos hacen sus enjuagues a su altura, ahorita está el clásico chapulineo, que renuncian unos, otros van a buscar espacios, algunos renuncian para sus proyectos personales, hay que ser institucionales y cuando no te dan la mano, saberse hacer a un lado a tiempo pero siempre privilegiando el interés de la sociedad”.

Dijo que están tratando de recuperar el municipio para el desarrollo del bien común, no de un partido político, “nos cerró muy feo las puertas el PRI en el Comité Estatal, fueron deshonestos, quedamos que participaríamos en las elecciones con un hombre como precandidato y al último nos obligaron a competir con una mujer, donde para Coroneo no estamos preparados y las opciones son para irnos por el PRD en esta ocasión nuevamente.

No van con la reelección

Comentó que la gente está convencida que el PRD ha hecho buenas cosas “y están contentos, donde desafortunadamente no somos participes de la reelección y si se va reelegir la presidenta actual, tendría que luchar mucho y en contra de todos los coronenses, promulgamos con el maderismo con el sufragio efectivo, no reelección”.

Agregó que en 24 municipios el PRI va con el PRD en alianza, pero “en Coroneo no estamos participando en dicha coalición PRI-PRD, vamos solos y no vemos que determinen el grupo minoritario del PRI, que se vaya a quedar y no creo que lo hagan, la gente está muy dispuesta de participar con el PRD, donde también contamos con un buen grupo de amigos de Acción Nacional que tampoco comulgan con la reelección y nos están haciendo fuertes al PRD, es agradable porque nos están haciendo fuertes, esperamos que los priistas vengan a escoger la mujer candidata porque no es fácil en Coroneo”.

