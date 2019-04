Retoma el cronista la agenda Cívica

Se buscará promover eventos y datos históricos que no se han promovido

Roberto Lira

Celaya.- Ya no será el Comité Cívico quien lleve la agenda cívica del municipio, sino será la Crónica Municipal quien atienda fechas y eventos históricos de Celaya, luego de que el comité no tuviera un fundamento legal, además se buscará promover eventos y datos históricos que no se han promovido, indicó el cronista de Celaya, Fernando Amate Zúñiga.

Una de las obligaciones que marca la ley con respecto a las funciones del cronista municipal es el organizar promover, difundir lo relacionado con la agenda cívica del municipio, sin embargo en Celaya esta función estaba encargada a un Comité Cívico que estaba integrado por un representante de la Delegación Regional de Educación, así como la Oficialía Mayor.

“A partir del 21 de marzo, en el aniversario del natalicio de Benito Juárez, empecé a fungir como organizador de la agenda cívica… Esto viene a sustituir lo que no estaba normado más que por el uso y costumbre que era el comité cívico ahora el cornista municipal por ley a nivel Guanajuato es el responsable y encargado de la organización de la agenda cívica”, señaló Amate Zúñiga.

Rearma la agenda

El cronista señaló que se está reorganizando la agenda cívica corrigiendo fechas y eventos, así como incluyendo otras.

“Hicimos una relación completa de lo que es la agenda cívica a lo largo de todo el año adicionamos algunas fechas, e identificamos algunos errores que había con respecto a algunos natalicios o algunas muertes que no estaban debidamente documentadas, ya hicimos una revisión de ellos y en ese sentido el primer cambio que hay es que es una agenda cívica actualizada, que incorpora algunas cuestiones locales, y en eso estamos trabajando”, comentó.

