Retiros de más de 9 mil 600 pesos, serán solo con lectura de huella dactilar

Ciudad de México.- Los controles biométricos que deberán aplicar los bancos en México, a partir del 31 de marzo, para comprobar la identidad de sus clientes cambiarán la forma en la que usuarios podrán retirar efectivo de las ventanillas.

De acuerdo con la regulación para prevenir el robo de identidad emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a partir de retiros y transferencias superiores a mil 500 Udis, aproximadamente 9 mil 676 pesos, únicamente podrán realizarse mediante la identificación de la lectura de la huella dactilar del cliente.

“En particular retiros y transferencias de recursos, las disposiciones señalan que los bancos deberán verificar en línea la huella digital del cliente con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE)”, explicó la comisión.

En el proceso para la identificación biométrica, las instituciones financieras capturarán al menos seis huellas dactilares de sus clientes para la apertura de cuentas y contratación de otros servicios, serán cotejadas con la base de datos del INE para garantizar que la información del usuario corresponde a los registros del organismo y evitar posibles fraudes.

Una vez que el cliente haya registrado el proceso de validación de sus huellas, en operaciones posteriores de retiro de efectivo por el monto señalado, el cajero le proporcionará un lector de huella dactilar para corroborarla con el INE.

La regulación implica que, en caso de que una persona llegue directamente a la ventanilla y no ha hecho previamente la validación de sus huellas, el banco deberá invitarla a realizar el proceso.

No obstante, la institución tiene la posibilidad de omitir ese proceso de validación; pero si se llega a presentar un robo de identidad con información falsa que haya presentado el cliente en ventanilla que no validó sus huellas, el banco estará obligado a reparar el daño a quien resulte afectado en un plazo no mayor de 48 horas después de la reclamación.

Los avances

HSBC México mostró los avances en la implementación de los controles biométricos en sus sucursales, y se declaró listo para aplicarlos conforme la regulación a partir del 31 de marzo.

De hecho, el banco ya aplica el “enrolamiento”, con el cual valida las huellas de sus clientes y las coteja con la base de datos del INE.

La institución alista una base de datos propia con la información de sus clientes, con el fin de tener un mejor sistema de identificación y ofrecerle más servicios.

Actualmente, HSBC México cuenta con 962 sucursales en el país y desde noviembre pasado comenzó con el proceso de instalación de los controles biométricos, medida que próximamente deben implementar todos los bancos.

A cumplir

Bancos consultados y que se encuentran en proceso de implementación de controles biométricos en sus sucursales, explicaron que aplicarán la revisión de huellas dactilares en sus ventanillas como indica la regulación de la CNBV.

