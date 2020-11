Retiran tres camiones de circulación por incumplir medidas de prevención

María Espino

Guanajuato.- Continúan las medidas restrictivas en la capital guanajuatense para evitar contagios de COVID-19, este miércoles tres camiones del transporte público fueron retirados de circulación y llevados a un corralón debido a que los conductores no estaban atendiendo las medidas de recomendación pertinentes, poniendo en riesgo la salud de los usuarios.

El motivo de que se hayan retirado estos tres camiones fue que no estaban aseados ni desinfectados, además varios usuarios no portaban cubrebocas ni tampoco los choferes.

Las unidades sancionadas son de ruta Solano-Centro, Santa Teresa-Alhóndiga y Sauceda-Centro, las cuales fueron remolcadas a bordo de una grúa hasta una de las pensiones ubicadas al sur de la capital.

Luis Rivera Almanza, director general de Transito, Movilidad y Transporte municipal, explicó que lo antes referido se detectó al momento de hacer una inspección en varias unidades del transporte público con la finalidad de asegurar que portaban la documentación pertinente, sin embargolos conductores de los tres camiones sacados de circulación tampoco llevaban so documentos que ocupan para poder manejar este tipo de camiones.

“Detectamos que las unidades están sucias y no están desinfectadas como es obligación de todo concesionario salir con todas las unidades limpias y a su regreso deben volver a desinfectar”.

Dijo que han detectado que en muchas unidades están visiblemente sucias y los conductores no se hacen cargo de asegurar que los usuarios lleven su cubrebocas ya que también señaló es responsabilidad de los conductores no dejar subir a nadie si la gente no aplica las medidas de prevención recomendadas entre las que destacó el uso de cubreboca y no excedan el número de asiento para que no vaya gente de pie y evitar se amontonen.

“De lo que va de la pandemia a la fecha hemos aplicado 70 multas aplicadas a los operadores que implica el retiro de licencias de conducir o algún documento en garantía, ya que la muta va directo al operador por no portar los documentos, o bien se retira la unidad a una pensión”, explicó Rivera.

Detalló que por cada uno de los camiones sancionados los concesionarios dueños de las unidades deberán pagar una multa de 4 mil 500 pesos y garantizar que aplicaran los protocolos de salud pertinentes.

“La multa que marca por no usar el cubreboca y por poner en riesgo la seguridad de usuarios es de aproximadamente 4 mil 500 pesos, menso el descuento que aplica si pagan dentro de los primeros seis días que sería de 2 mil 610 pesos.

Finalmente Rivera señaló que las revisiones a camiones del transporte público serán permanentes y se implementaran en distintos puntos de la capital incluyendo comunidades rurales a fin de verificar que los usuarios y operadores usen cubreboca además de que los camiones estén limpios y desinfectados.

