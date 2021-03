Redacción

Guanajuato.- Las personas que invadieron una parte del camino al Orito que conduce a la comunidad Llanos de Santa Ana, desalojaron el lugar sin que se haya llevado a cabo algún proceso legal, informó el Director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate.

“Las personas que invadieron retiraron esa posibilidad, retiraron los corrales y lo que ahí tenían, hoy está perfectamente despejado este acceso del Orito”, aseguró.

A inicios del mes pasado, habitantes de la comunidad de Llanos de Santa Ana denunciaron que una mujer bloqueó con un corral con vacas una parte del acceso con la intención de apropiarse del lugar; a decir de los denunciantes la persona invasora, también ha llevado a cabo la venta de varios predios de la zona sin que acredite la propiedad de estos.



Exigen documentos a mujer que se adueñó ilegalmente de un camino en Llanos de Santana



A decir de Juan Carlos Delgado Zárate, en su momento, inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano notificaron a la persona para que presentara los documentos correspondientes para acreditar la propiedad, no obstante, esta no acudió a la comparecencia para exhibir escrituras.

“No acudieron a la comparecencia para exhibir documentos, con la primera invitación que nosotros hicimos para que estos se retiraran dando la pauta para que, si ellos tuvieran algo que discutir a su favor los hicieran, no lo hicieron, retiraron todo, eso nos hace pensar un poco siendo optimistas que no había documentos, que no había las escrituras que sí se comentaron en un principio de manera verbal, no se exhibió nada y se retiraron”, acotó el funcionario municipal.

Los pobladores de dicha comunidad acusaron que la persona que cometió estas acciones se llama Inocencia Chagoyán y aunque en su momento denunciaron los hechos al delegado de la comunidad, éste no hizo nada por ser familiar de la mujer denunciada.



MD