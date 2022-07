A través de un operativo, se retirará a toda persona que practique la mendicidad, venda, haga malabares o limpie los parabrisas

Irapuato.- ‘Limpian’ con todos. El Gobierno municipal de Irapuato implementó el operativo permanente ‘Crucero Limpio’ para retirar de los cruceros de la ciudad a toda persona que practique la mendicidad, venda, haga malabares o limpie los parabrisas.

El operativo se implementa luego de que a través de las redes sociales, la usuaria María Ache denunció acoso y agresiones por parte de los limpiaparabrisas del crucero de Reforma y Guerrero, quiénes hicieron señas obscenas a la mujer tras negarse a recibir el “servicio”.

Inmediatamente, la alcaldesa Lorena Alfaro respondió a la denuncia. Para ello instruyó implementar un operativo permanente en los cruceros.

Este martes, un día después de la denuncia, Periódico Correo realizó un recorrido por los principales cruceros de la ciudad y ya no había limpiaparabrisas. Sin embargo sí se pudieron observar personas vendiendo otro tipo de objetos, y a niños pidiendo dinero con sus familiares.

En el ‘crucero de la discordia’ en Reforma y Guerrero, los cuatro limpiaparabrisas señalados como agresivos, intentaron regresar a trabajar. Pero ya no pudieron hacerlo.

Correo captó como los limpiaparabrisas intentaron burlar a las patrullas que realizaban recorridos en el lugar. Incluso se escondieron entre los automóviles, pero al cabo de unos minutos, optaron por retirarse del sitio.

Más tarde, el secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, detalló que el programa ‘Crucero Limpio’ comenzó a operar este martes. Precisó que se va a retirar a vendedores, limpiaparabrisas, malabaristas y personas que practican la mendicidad en cruces viales de diversas avenidas del municipio.

“Este programa es preventivo. Nos acercamos con las personas que están en los cruceros y se les hace la invitación a que se retiren del lugar. Tiene como objetivo incentivar la sana convivencia entre los miembros de la sociedad y la paz social”, explicó.

Aseguró que para retirar a las personas primero se va a dialogar con ellos y se invitará a que se retiren. En caso de detectar a menores de edad en los cruceros, se dará aviso al Sistema DIF Municipal para que atienda cada situación.

Por su parte la Dirección de Proximidad Ciudadana realizó un censo para conocer la situación de cada persona que se desempeñaba ahí y ofrecerles programas de capacitación y oficios para que no regresen a trabajar a las calles.

En administraciones pasadas, el Municipio de Irapuato contaba con un programa de seguimiento con los limpiaparabrisas a través del programa ‘Crucero Seguro’, en el que se les condicionaba el “permiso” para trabajar en los cruceros a cambio de seguir estudiando y recibir capacitación. El programa desapareció.

Usuarios de redes se unen a protesta por limpiaparabrisas

Usuarios de las redes sociales denunciaron las agresiones y obscenidades de las que han sido víctimas por parte de los limpiaparabrisas de algunos cruceros en Irapuato.

La denuncia inicial la hizo María Ache, quién decidió grabar a los limpiaparabrisas en el cruce de las avenida Reforma y Guerrero. Ella se dijo cansada y molesta, y calificó a esas personas como groseras y agresivas.

En los comentarios, varios usuarios, en su mayoría mujeres, se sumaron a su queja y compartieron sus experiencias. Incluso no sólo en ese crucero, sino en otros puntos de la ciudad.

“Ojalá si se tomen cartas en el asunto. Cómo ciudadanos es prioridad tener y sentir seguridad en tu ciudad. Que falta de respeto de estos chavos que según están ahí buscando un peso para sobrevivir. Estás acciones no demuestran sus ganas de salir adelante, al contrario afectan a los ciudadanos que también día a día transitamos buscando el sustento”, expresó Gabriela Capilla González.

“Pues ojalá pongan un alto a todo este tipo de personas, si entiendo que es para ayudarse, pero muchos solo utilizan lo que ganan para drogas, o alcohol. Deberían de regularizarlos y verán que en friega desaparecen”, comentó Dannié TorMen.

“Este problema tiene años y las autoridades no hacen absolutamente nada. Los ciudadanos no tienen por qué estar aguantando esas faltas de respeto porque aparte si les dices que no, te insultan. Autoridades ya pongan un alto a esta situación”, contó Mónica León.

“Creo ya es necesario pongan un hasta aquí, además es aberrante tener que soportar sus agresiones porque es agresión, sus palabras, señas y que enseñen sus porquerías de miserias”, opinó Angelita Vallejo.

Ante estos comentarios, la alcaldesa Lorena Alfaro García se comprometió a dar una solución a este problema. Después informó de la implementación del programa ‘Crucero Limpio’, que servirá para retirar a toda persona que practique mendicidad, que limpie parabrisas o que haga malabares en los cruceros. Estas acciones las agradeció María Ache.

