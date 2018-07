Resulta ileso luego de volcar su auto

El afectado viajaba presuntamente a alta velocidad sobre la autopista por lo que perdió el control y la unidad se volteó; el automóvil quedó sobre el toldo y obstruía el paso, afortunadamente no hubo lesionados

Guanajuato.- Juan Manuel García de 34 años de edad resultó ileso luego de volcar su auto sobe la autopista Guanajuato – Silao, presuntamente por conducir a exceso de velocidad, a la altura de la comunidad de San José de la Luz.

Un automóvil gris con placas de circulación GVT- 647-36 para el estado de Guanajuato pegó en el muro de contención y ante la falta de pericia del conductor la unidad volcó, esto a la altura del Puente Ing. Lorenzo García Hernández en el kilómetro 3 de la vialidad en el sentido hacia Silao.

El auto compacto quedó sobre el toldo y obstruía un carril de la autopista por lo que fue necesario que elementos de tránsito del estado abanderaran la zona para evitar que algún otro conductor pudiera sufrir otro accidente.

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos quienes no entonaron a ninguna persona lesionada ya que el conductor salió de la unidad por sus propios medios y no presentaba ninguna lesión por lo que tras verificar que no hubiera alguna situación de riesgo, se retiraron del lugar.

*EZM