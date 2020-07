Resucita pandemia las películas más taquilleras

Agencias

Paris.- La actriz ganadora del Oscar, Olivia de Havilland, conocida sobre todo por su papel de la bondadosa ‘Melanie’ en Lo que el viento se llevó, falleció a los 104 años de edad.

Su agente, Lisa Goldberg, dijo que la actriz murió pacíficamente de causas naturales ayer en su hogar en París.

La morena de ojos grandes era una de las últimas estrellas de la era dorada de los estudios y la última sobreviviente de los protagonistas de ‘Lo que el viento se llevó’.

Hermana de la actriz Joan Fontaine, de Havilland ganó el Oscar por ‘To Each His Own and The Heiress’, y coprotagonizó varias películas con ‘Errol Flynn’, entre ellas ‘The Adventures of Robin Hood’.

Se destacó también al oponerse con éxito a los estudios de Hollywood por extender el contrato de un actor sin su consentimiento.

