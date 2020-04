Restringen acceso a jardín principal en Cortazar

Redacción

Cortazar. – Dando seguimiento a las medidas preventivas para disminuir el contagio de COVID 19 en la población, se procedió a restringir el acceso al jardín principal de este municipio y se invitó a la ciudadanía que circulaba por el primer cuadro a retirarse a sus casas.

El coordinador de Protección Civil en el municipio, Salvador Juárez García, explicó que por instrucciones del presidente municipal Ariel Corona se tomaron estas medidas un poco más extremas, debido a la apatía de la población para respetar la cuarentena implementada desde el Gobierno Federal.

Lamentó que pese a que se ha recurrido al perifoneo constante tanto en cabecera como en comunidades y colonias, así como difusión en medios de comunicación y redes sociales, muchas personas aún no colaboran con la medida implementada de quedarse en casa para no propagar la enfermedad y a su vez no saturar el sistema de salud en caso de contagiarse.

Dijo: “Seguiremos avisando a la gente y los invitamos a no salir de su casa si no es necesario, si deben salir que solo lo haga una persona, que usen gel antibacterial y cubrebocas, los comerciantes que tienen contacto directo con la gente, que usen guantes, lavado constante de manos, en general cuidar a los niños, a las personas mayores y discapacitadas, a las mujeres embarazadas”.

Dijo que se insistirá en la invitación a las personas a retirarse si no tienen nada que hacer en el primer cuadro con apoyo de seguridad pública y tránsito, puntualizó lo siguiente: “hay gente que lo toma a burla, lo toman a mal, la gente nos ignora, se tienen que tomar otras medidas, quizá más adelante seguridad pública pueda emprender multas por falta administrativa, es lo que podemos hacer”.

