El secretario de salud dijo que en la última semana aumentaron los contagios; de seguir así evaluarían la restricción de aforos en Guanajuato

Guanajuato.-Daniel Alberto Díaz Martínez confirmó que hay 13 personas hospitalizadas, una de ellas conectada a un ventilador. Ello es muestra de la tendencia al alza de los contagios

El funcionario detalló que en las últimas tres semanas se ha registrado un incremento sostenido de nuevos casos. Del 16 al 22 de mayo hubo 111; del 23 al 29 fueron 199. Mientras que del 30 de mayo al 5 de junio fueron 319, es decir, 60% más respecto a la semana anterior.

De acuerdo al último reporte emitido por la SSG hay al menos 510 casos activos de la enfermedad y 481 en investigación. Además hay una disponibilidad de 663 camas disponibles y 656 camas disponibles con ventilador.

Podrían volver a restringir aforos

El funcionario señaló que si bien por el momento no se considera volver a limitar las actividades económicas, de aumentar la tasa de positividad, así como las hospitalizaciones; esta medida podría retomarse en Guanajuato.

“Yo creo que ya no vamos a tener un retroceso, no es la intención volver a cerrar espacios o regular aforos, pero si hubiese un incremento no solo en el número de casos positivos; sino en los hospitalizados, sí tendremos que tomar nuevamente medidas”, dijo.

Daniel Díaz subrayó que la ciudadanía debe ser consciente de que la pandemia no ha terminado y es necesario mantener las medidas preventivas como el uso de cubrebocas en espacios cerrados, y aislarse en caso de presentar síntomas de la enfermedad.

