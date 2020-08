Restaurantes podrían ya colocar sillas y mesas en vía pública: alcalde

Gilberto Navarro

Guanajuato. – El alcalde Alejandro Navarro aseguró que sí hay posibilidades de que se vuelvan a colocar sillas y mesas de restaurantes en la vía pública, a través de permisos provisionales.

Esto después de que restauranteros de la capital a los que se les negaron los permisos para colocar sillas y mesas en la vía pública, pidieron a la presidencia municipal, a través de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (canirac), que reconsideren otorgarles el permiso, con el fin de disminuir las pérdidas que han tenido por la pandemia.

Al respecto, Alejandro Navarro señaló que ve posible otorgar estos permisos, por medio del esquema de permisos provisionales, los cuales, son facultad del presidente municipal otorgar.

“Vamos a echar mano de esta facultad que tiene el alcalde, para poder darles este permiso provisional (…) si estaríamos en posibilidades de darles la misma cantidad de sillas y mesas, o de reducirle si es banqueta, sería un permiso provisional con fecha de caducidad al 31 de diciembre de este año, no es un permiso para toda la vida”

Dijo que estos permisos no serán una carta abierta a todos los restauranteros y se tendrán ciertas condicionantes que cumplir, pensando en detonar la economía de la capital, tales como la ubicación, que no estorben los pasos peatonales y que no pongan en riesgo la salud de los comensales, además no estarán cerrados únicamente para los integrantes de las cámaras restauranteras, sino para los negocios en general.

Lo anterior lo dictaminará Desarrollo Urbano y con el aviso a la Delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Afirmó también que existen ciertos establecimientos que están en juicio con el municipio para que, por la vía legal, se les dé el permiso para colocar mobiliario en la vía pública, pero con estos se analiza de qué manera se va a trabajar, para no afectar el proceso legal.

“Hay algunos negocios que tienen un juicio o que tienen un proceso contra el municipio, esos tienen que llevar otro cuidado especial, para no meternos que ya le di un derecho o un permiso, mientras que corre un juicio por el mismo tema, son los que más atención le estoy poniendo”

Hasta el momento, no se han emitido las bases para que los interesados puedan solicitar el permiso provisional ni la fecha cuando empezarían a otorgarse.

