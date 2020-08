Restaurantes aun no pueden colocar mesas en la vía pública

Gilberto Navarro

Guanajuato.- El proceso para dar permisos temporales a restaurantes para que coloquen sillas y mesas en la vía pública se encuentra atorado, ya que la complejidad legal del proceso no permite que salgan los permisos.

Como ha informado Correo, actualmente la presidencia municipal analiza una solicitud de la Canirac en la capital, para que, se les otorguen permisos provisionales para colocar mobiliario en la vía pública a restaurantes que se les retiró el permiso, entre los peticionarios, se encuentra, el restaurante Casa Valadez, propiedad de la regidora de morena, Karen Burnstein, negocio que a la fecha mantiene un juicio en contra del municipio por el retiro de una estructura con toldo, sillas y mesas en la vía pública.

Aunque el alcalde Alejandro Navarro, había expresado la intención de otorgar estos permisos provisionales, lo cual está dentro de sus facultades, no solo a miembros de la Canirac, sino a restauranteros en general bajo el aval de desarrollo urbano y Protección Civil, aseguró que la emisión de estos permisos ha resultado, jurídicamente, más difícil de lo que creyó.

“Es un rollo jurídico muy grande y no quisiera caer en que le doy permiso a alguien y ese se queda para toda la vida, estoy revisando el tema jurídico a conciencia, aunque tengo la facultad, lo subo ayuntamiento para que tenga una vigencia, es un embrollo yo pensé que iba a ser más fácil, pero después del análisis jurídico no es así de fácil”.

En este sentido, señaló que no será pronto, cuando se tenga una decisión sobre estos permisos.

Sobre la anuencia para que el restaurante Casa Valadez, pueda colocar sillas y mesas en la vía pública, explicó que “Es otro proceso que se está revisando, porque no quisiera, sin decir nombres, darle permiso a alguien que tiene un proceso entorpecer el proceso, he sido muy claro, hay muchos que me han querido presionar y no me he dejado, sigue el juicio”.