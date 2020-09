Restaurante sí tiene permiso para colocar mesas y sillas

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Después de ser criticado por no presentarse ante el Ayuntamiento capitalino, el contralor municipal Eduardo Enríquez Chico, solicitó separarse del cargo por “cuestiones de salud”, en su lugar queda como encargado de despacho Felipe de Jesús Ramírez Aguilar.

Como informó Correo, el contralor municipal Luis Eduardo Hernández Chico, “dejó plantados” a los ediles capitalinos, al no presentarse a las mesas de trabajo como parte del análisis del segundo informe de gobierno, en su turno frente al Ayuntamiento el pasado jueves, lo que le valió críticas por parte de los integrantes del Ayuntamiento, como el regidor panista Carlos Chávez, que después de las mesas de trabajo, señaló que pidieron al Secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona, un extrañamiento hacia el contralor, aunque el regidor no descartó pedir su renuncia después del informe de Gobierno.

Héctor Corona León confirmó que se hizo este extrañamiento al Enríquez Chico, quien justificó su ausencia por razones médicas e incluso envió a un subordinado, para realizar el informe, lo cual no fue aceptado por los regidores.

“Comentaron que querían ver directamente al contralor, les hice llegar el mensaje con el justificante médico, me instruyeron a que enviara un oficio de extrañamiento al señor contralor por no estar en esta mesa, sabemos que es un tema médico, pero los ediles me instruyeron a hacer esta actividad”.

Por su parte el alcalde Alejandro Navarro informó que se comunicó en el hasta hoy contralor, quien le dio a conocer que enfrenta una situación delicada de salud, por lo que acordaron que dejaría la contraloría municipal.

“Tuve una llamada con el contralor, me ha manifestado que su estado de salud no es el idóneo, que tiene problemas estomacales y me ha dicho que quisiera separarse un tiempo de la contraloría municipal, sé que la salud es lo más importante, entre los dos coincidimos que lo más prudente es que deje la contraloría.

Navarro afirmó que, como encargado de despacho estará Felipe de Jesús Ramírez Aguilar en tanto el Ayuntamiento, comenzará con el proceso de designar a un nuevo contralor, en la que se tendrá que emitir una convocatoria entre colegios de profesionistas por medio de una consulta pública, que al final escogerá al titular del órgano de control interno.

En este sentido, el alcalde dio a conocer las posibles fechas para la presentación formal del informe ante el órgano edilicio, así como la sesión solemne, que podrían llevarse a cabo la tercera semana de este mes.

“Que pudiera ser el 17 o el 18 que se esté haciendo la sesión para entregar el documento y por ahí del 21, 22 la sesión solemne, hay dos procesos, una donde se vota y otra la sesión solemne, seguramente en la que se vota podría ser virtual y la otra presencial”.

Afirmó, que ya se están atendiendo las recomendaciones que hicieron los ediles al informe, por lo que espera que, se apruebe.

RC