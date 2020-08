Restaurante se queda sin poder instalar mesas en vía pública por ser paso peatonal

María Espino

Guanajuato.- Para el 2021 se buscará que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAPAG) no aplique aumentos el consumo de agua potable, ni por drenaje y alcantarillado u otro servicio en el que se tenga planeado incrementar tarifas a fin de que los capitalinos en general no paguen más.

Alejandro Navarro Saldaña, presidente municipal de la ciudad de Guanajuato, manifestó lo anterior y señaló que esta es una propuesta que subirá al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión con el objetivo de que sea aprobada para solicitar al Consejo del SIMAPAG la considere a la hora de planear el Presupuesto de Ingresos para el siguiente año y con ello ayudar a la economía de los capitalinos.

“Le pido amablemente al Consejo que en su ejercicio de ingresos 2021 puedan tener un beneficio todos los guanajuatenses (…) que no haya incremento en el cobro de agua potable para todos los guanajuatenses desde e que tienen una toma doméstica, comercial o industrial, que no se le suba el cobro a quien se le va a poner una toma, o reconexión, o recargos, o todos los concentos que pensaban subir el próximo año por ingresos no los subamos y con esto apoyar la economía de los ciudadanos de la capital”.

Precisó que la idea es que no haya aumento en la instalación de tomas de agua o reconexión, que no se apliquen recargos, “recargos o todos los conceptos que pensaban subir el próximo año”.

Navarro se dijo confiado en que aprueben su propuesta sea aprobada por el Consejo del SIMAPAG pues recordó que durante la pandemia ocasionada por el COVID-19, el organismo regulador del agua en el municipio ha mostrado una amplia solidaridad e incluso apuntó que a la fecha ha entregado más de 100 mil litros de desinfectante instalado alrededor de 30 tinacos y lavamanos en la vía pública con el objetivo de que la población pueda lavar las manos y las mantenga siempre limpias.