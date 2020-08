Restaurant rechaza ‘épicamente‘ a ‘influencer’ que intentaba comer gratis

Redacción

Beirut. –Los videos en que se puede ver cómo la onda expansiva de la explosión acaecida en esta ciudad cada vez son más, ahora salió a la luz uno en el que se ve cómo una periodista, Maryam Toumi, es afectada durante una entrevista en vivo.

Esta trabajadora de la BBC estaba en una oficina cuando ocurrió todo, se la ve gritar de terror cuando fue derrumbada de su asiento y caer entre vidrios rotos, cosa que la cámara en todo momento captó.

Pese a todo ella salió debajo de su escritorio ilesa, quien la veía al otro lado de la pantalla no podía dar fe de lo que ocurría.

The shocking moment the Beirut explosion happened was caught on camera by Maryam Toumi, a journalist for @BBCArabic who was conducting a video interview at the time.

Warning – distressing images. pic.twitter.com/ljhtDAT7wk

— BBC News Press Team (@BBCNewsPR) August 5, 2020