Luz Zárate

Celaya .- A casi un año de que bajaron el águila de parte superior de la Columna de la Independencia, con la intención de restaurarla todavía no hay avance, pues la estructura sigue llena de andamios.

Ciudadanos y visitantes cada que pasan frente de la Columna de la Independencia, se cuestionan por qué están los andamios y no se ha reparado. Ya que es un monumento histórico, el primero en su tipo en todo el país y además está en pleno centro de la ciudad.

Al respecto el Director de Obras Públicas, Marco Antonio Hernández, señaló que la obra está detenida porque esperan la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia ( INAH ) para empezar con los trabajos de rehabilitación.

Restauración de la Columna de la Independencia Foto: Martín Rodríguez

“Tenemos la cuestión de que el INAH no nos ha dado aún la autorización para el montaje de las piezas que se retiraron y del montaje del capitel, nosotros ya prácticamente tenemos las piezas. Son cuestiones que no tenemos controlados nosotros, es una dependencia federal, hay una Delegación en Guanajuato, pero son sus tiempos los que manejan, el recurso ya lo tenemos pero si el INAH no me da la autorización por escrito de que pueda realizar el montaje y la sustitución de las piezas no puedo iniciar las obras, necesito la autorización”, mencionó el funcionario.

Restauración de la Columna de la Independencia no avanza

Esta obra se heredó de la administración pasada. El 2 de julio del año del 2021 que se bajó de la cúspide de la columna al águila para iniciar la rehabilitación.

“El águila ya está restaurada, nadamás esperamos la autorización para seguir con los trabajos de la columna, ustedes han visto que el contratista no ha quitado los andamios; ahí siguen para no quitarlos y volver a montarlos, pero no se arranca por cuestiones ajenas a nosotros”, dijo Hernández.

Restauración de la Columna de la Independencia Foto: Martín Rodríguez

El titular de Obras Públicas explicó que cuando se comenzó la restauración de la Columna de la Independencia se quitó el capitel de la parte superior y se detectó que este y varias piezas de cantera tenían daños severos, por lo que se decidió cambiarlas. Sin embargo, para volverlas a colocar y para avanzar se necesita el permiso del INAH.

“Las piezas que se desmontaron de la Columna de la Independencia, la parte superior incluyendo el capitel estaban muy dañadas, muy fracturadas, por lo que se tuvieron que cambiar porque ya estaban en muy mal estado, se pidió la autorización del INAH”, indicó Hernández.

Avanzan trámites para exhibir piezas en museo

En este momento las piezas están resguardadas en la Casa del Diezmo, pero ya se realizan los trámites necesarios para que se exhiban en el Museo de Octavio Ocampo. Esto como un atractivo para los celayenses y los visitantes.

Restauración de la Columna de la Independencia Foto: Martín Rodríguez

La columna de la Independencia erigida en Celaya es la primera en su tipo en todo el país. Aunque inicialmente no se contempló su creación como parte de la gesta heroica, los independentistas de la época decidieron colocarla en la Calzada para festejar el primer centenario de la Independencia de México.

Originalmente estaba situada en el jardín principal pero en 1906 fue trasladada a la Calzada Independencia. La escultura es obra del arquitecto celayense, Francisco Eduardo Tresguerras, es de estilo neoclásico de orden corintio y data del siglo XVIII.

