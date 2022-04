Fuentes de Correo señalaron que los dos dueños planean la restauración de casa de Jorge Negrete, pero les falta el permiso del INAH

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- Desde hace varios meses, los propietarios de la casa donde nació Jorge Negrete ‘El Charro Cantor’ han solicitado la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para poder rehabilitarla, pero aún no tienen respuesta.

La casa ubicada en la Plaza del Ropero, tiene actualmente dos dueños, es decir, está dividida en dos partes.

La mayor parte de la casa fue adquirida por Marco Antonio Vergara Larios, ex rector de la Universidad de Guanajuato, quien también compró el edificio de junto en la Plaza del Ropero, dónde actualmente se construye un hotel Boutique.

Planea abrir un restaurante

De acuerdo con dos personas consultadas por Correo que conocen parte de la historia de esta casa, en los términos de la última compraventa, al adquirir el inmueble, la intención del ex rector Vergara Larios estaba el abrir un restaurante.

“Compró una parte de la casa y el edificio de enfrente donde ya se construye un hotel de 5 estrellas, él tiene la intención de poner un restaurante en la casa de Jorge Negrete, quiso comprar todo el inmueble pero solo le vendieron una parte”, comentó una persona allegada a la negociación.

Otra persona consultada, que es vecina del inmueble, señaló que ambos dueños tienen la intención de remodelar la casa.

Dijo saber que, desde el año pasado, hay un trámite ‘atorado’ en el INAH, pero no les han dado luz verde.

Añadió que no es que no la quieran remodelar o no tengan recursos para hacerlo, sino que más bien no tienen el permiso del INAH.

Además, esta persona negó que el inmueble se rente en plataformas como Airbnb, como se había señalado.

No faltan potenciales inversionistas

También dijo que varias personas, inversionistas del estado y otras entidades, han preguntado varias veces por el precio de la casa, con la intención de comprarla.

En una vista al interior del inmueble, se observan algunas fotografías de Jorge Negrete. Incluso hay una foto, supuestamente de cuando era niño, que le habrían tomado en esa casa, algo que es difícil de confirmar.

Lo cierto es que durante su infancia, la familia de Jorge Negrete hábito esta casa.

