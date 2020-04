Restaura arquitecto la ‘gloria del estado

Agencias

Ciudad de México.- El emblemático programa para niños, Plaza Sésamo, estrenará nuevos episodios en Azteca 7 a partir del próximo 27 de abril, y también Elmo’s Not Too Late Show, a fin de que los niños (y no tan niños) pasen un momento agradable y educativo desde sus hogares, ayudándolos a comprender sobre la pandemia por Covid-19.

“Sésamo ha ocupado un lugar especial en México desde hace mucho tiempo, y confiamos en que nuestro contenido educativo, entretenido y único, es ahora más importante que nunca para los niños y las familias mexicanas ante los eventos actuales. Estamos increíblemente complacidos de asociarnos con TV Azteca para llevar a Sésamo y sus queridos personajes a la próxima generación de seguidores mexicanos. Juntos podemos entretener e impactar positivamente a los niños y las familias en México durante la crisis actual y en los próximos años”, dijo Lewis Kofsky, director general de Sesame Workshop en Latinoamérica, en un comunicado difundido por Azteca.

La presentación de estos contenidos en la pantalla mexicana se da gracias a la alianza entre Azteca y Sesame Workshop, organización sin fines de lucro.

Desde su lanzamiento en 1969, Sésamo se ha convertido en una de las series de televisión más queridas de todos los tiempos, y ahora se transmite en 150 países.