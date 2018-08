Responde director de DICIS ante escalada de inseguridad

Víctor Ayala Ramírez envió un comunicado donde asegura se han incrementado los rondines por parte de las autoridades y se plantea uso de videovigilancia, pero la comunidad está inconforme por las lentas acciones reactivas en lugar de preventivas

Cuca Domínguez

Salamanca.- El Director de la División de Ingenierías del Campos Irapuato Salamanca (DICIS), Víctor Ayala Ramírez, envió un comunicado donde asegura que este tema se está atendiendo y que incluso se han incrementado los rondines por parte de las autoridades encargadas del área de seguridad, incluso se plantea la adquisición de cámaras de video vigilancia. Sucede ante la preocupación de la comunidad universitaria por el tema de la inseguridad que los ha orillado a pedir a las autoridades que se contrate personal especializado para garantizar la seguridad.

El memorándum difundido entre la comunidad universitaria, precisa que en acuerdo con la Coordinación de Seguridad del Campus Irapuato-Salamanca, se comunica que en seguimiento a la reunión del pasado 13 de julio concerniente a las acciones de seguridad por gestionar ante las autoridades municipales y las autoridades universitarias, se informa que después de una reunión durante el periodo vacacional, se ha incrementado el número de rondines del personal de la Gendarmería y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato en el camino de acceso a la DICIS.

El comunicado agreda que, “también es relevante informar que se está agilizando el proceso de compra de otras cámaras para monitorear un tramo más largo del camino de acceso. Estas cámaras estarán conectadas directamente al Centro de Seguridad C4, para una rápida intervención de la autoridad en caso de algún incidente. Otras acciones siguen en estudio y cuando se tenga información se darán a conocer”.

El memorándum está fechando el 2 de agosto por el Director de la División, Víctor Ayala Ramírez. Sin embargo, para profesores y alumnos, así como para el personal administrativo, estas acciones “están bien, pero están lentas. Ya tenemos el problema encima, están siendo reactivos, no preventivos, porque la problemática ya está, rogamos por no ser parte de las estadísticas, porque la situación es más grave de lo que las autoridades universitarias quieren ver”, dijo uno de los declarantes que pide omitir sus generales, para evitar represalias, “luego se molestan porque piensan que estamos contra de ellos, pero no es así, estamos en contra de que no se atienda como debe ser esta problemática”, precisó.

