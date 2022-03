El gobernador reiteró el respeto a los poderes y ayuntamientos municipales tras las críticas de Medina Plascencia

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez, negó que los ayuntamientos y los poderes estén sometidos al gobierno estatal, como lo señaló en ex gobernador Carlos Medina Plascencia, y se dijo respetuoso de sus declaraciones.

“Difiero y respeto la opinión de Carlos, no voy a entrar en una polémica. No escuché sus declaraciones. Conozco por los medios lo que consignan, a Carlos Medina y a todos los ex gobernadores de Guanajuato. Tengo el gusto de conocerlos a la mayoría, no voy entrar en una polémica”, comentó.

Reiteró el respeto a los poderes y ayuntamientos municipales tras las críticas de Medina Plascencia.

Te puede interesar: Diego Sinhue retrasa presentación del proyecto ‘Agua Sí’: ‘tengan paciencia’

Foto: Fernando Velázquez

Reconoció el trabajo de Carlos Medina Plascencia durante su gestión al frente del estado, al señalar que fue un gran gobernador, como lo fueron los ex gobernadores de Guanajuato:

“No tengo ningún comentario al respecto”, finalizó.

La crítica

El pasado miércoles el exgobernador Carlos Medina Plascencia aseguró que ni el Congreso local, ni el Poder Judicial ni los ayuntamientos deberían estar sometidos al gobernador.

Señaló que las personas de la tercera edad no deberían ser relegadas de la vida interna del partido, ni a aquellos que realizan críticas constructivas.

Además, criticó que en el PAN no se le está dando el debido lugar a sus principios, los cuales van en contra de dar ‘chambas’ o prerrogativas a algún militante cuando viene la época de elección de candidatos, de renovar los comités directivos o integrar el Consejo Nacional.