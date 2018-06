Responde consejera electoral a denuncia

Beatriz Tovar Guerrero insiste que no tiene conocimiento de esta denuncia ni de la reunión referida por Figueroa donde se presentaron los hechos y negó haber violentado a alguien

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La consejera electoral, Beatriz Tovar Guerrero, dijo desconocer la denuncia presentada por Rosalinda Figueroa Torres, presidenta del Consejo Distrital de Valle de Santiago quien la acusó de haberla agredido física y verbalmente en una cena en la que también estuvo el consejero electoral Antonio Ortiz.

“Fíjate que no, no tengo conocimiento, desconozco y yo les pido su comprensión porque no puedo emitir una declaración de un hecho que no conozco, no he sido notificada y en su momento, si se me llegara a notificar, con mucho gusto yo emitiría una declaración”, señaló Tovar Guerrero.

Al preguntarle de forma expresa sobre la reunión que a decir de Rosalinda Figueroa se llevó a cabo el 30 de mayo en el restaurante La Trattoria en la capital, Beatriz Tovar se limitó a decir que “no sé a qué reunión se refiere (…) no puedo yo emitir ninguna declaración al respecto, de verdad ninguna”.

Insistió en que desconoce el hecho y negó que haya golpeado e insultado a alguien. No obstante, aceptó que conoce a Rosalinda Figueroa Torres como la jefa regional en Valle de Santiago y como novia del consejero Antonio Ortiz.

“No tengo ni quejas ni nada que opinar de Rosalinda, sólo que es una de nuestras colaboradoras en Valle (…) no sé cómo está desarrollándose el proceso en Valle, no sé si haya alguna presión importante o si esté pasando por un problema de estrés, la verdad no lo conozco, no sé”, manifestó.

