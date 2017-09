Responde Ayuntamiento a queja de transportista sobre aumento tarifario

El síndico Ramón Izaguirre Ojeda dio a conocer lo acordado en la reunión, aunque no especificó los términos de la respuesta

María Espino

Guanajuato.- El Ayuntamiento capitalino acordó dar respuesta a la demanda que el empresario Marco Antonio Ávalos interpuso a mediados septiembre ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJA) en contra del Cabildo de manera grupal y de manera particular, contra cada uno de los integrantes, por el fallo negativo de la solicitud del aumento a la tarifa del transporte público, esto ante la necesidad de dar respuesta a más tardar mañana (viernes), fecha que vence el plazo establecido por el tribunal.

Lo anterior lo informó el síndico Ramón Izaguirre Ojeda luego de que concluyó una reunión privada que sostuvieron los integrantes del Cabildo con el presidente municipal Edgar Castro Cerillo, dando a conocer que trataron el tema y todos estuvieron de acuerdo en responder al empresario Antonio Ávalos, aunque no precisó los términos de la respuesta.

Detalló que en la demanda el empresario transportista argumenta ocho aspectos que no fueron atendidos, entre los que mencionó que el Ayuntamiento no valoró sus peticiones, que la Comisión Mixta Tarifaria no se pronunció ante el dictamen en sentido negativo a su petición de aumento al costo del pasaje, que no se consideraron sus dictámenes, y sobre todo, que éste no se haya resuelto a su favor.

Explicó que pidió por la vía legal que el municipio repare el daño patrimonial que les fue ocasionado con la negativa a su petición, además de la nulidad del fallo, lo cual le fue negado por el TJA, pues a decir de Izaguirre, sólo pueden atender una de las dos solicitudes, por lo que lo que se está alegando la nulidad del veredicto de la Comisión Mixta Tarifaria, el cual fue en sentido negativo.

Finalmente comentó que hasta la fecha no ha sido entregado el dictamen sobre la negativa del aumento tarifario al Ayuntamiento, por lo que dijo sus homólogos del Cabildo desconocen los detalles de la resolución y precisó que la entrega de dicho documento le corresponde al presidente de la Comisión Mixta Tarifaria, que es Edgar Castro Cerrillo, quien no ha hecho lo conducente.

Tenemos las de ganar: Gabino Carbajo

El regidor priista Gabino Carbajo Zúñiga, vocal de la Comisión Mixta Tarifaria, se limitó a comentar que existen varias opciones a favor del Ayuntamiento para ganar el pleito por la vía legal a los trasportistas.

Al respecto, el presidente municipal, Edgar Castro, no entró en detalles, sólo mencionó que tras un diálogo consensado todos estuvieron de acuerdo en dar respuesta a los trasportistas y que hoy (jueves) lo turnarán al pleno del Ayuntamiento para que sea votado.

